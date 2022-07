Covid oggi: bollettino del 12 luglio in diretta. Contagi impennano, dati dalle Regioni

Articolo : Positivo al Covid in vacanza: cosa fare? Le regole in Italia e all'estero

Roma, 12 luglio 2022 - Attenzione alta sul bollettino Covid: dopo la giornata interlocutoria di ieri, il report del ministero della Salute tornerà oggi a dare qualche indicazione in più sull'effettivo andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Come ogni lunedì ieri il numero dei contagi era decisamente basso ma il dato è condizionato dai pochi tamponi della domenica. Oggi ci attendiamo dunque la risalita della curva, ma sarà importante confrontare i nuovi casi con quelli di una settimana fa per valutare il trend. Occhi puntati anche sui ricoveri: ieri si è assistito a un'impennata di ospedalizzazioni, con un balzo di oltre 400 pazienti in più nei reparti ordinari Covid; contenuto invece l'aumento delle terapie intensive che comunque crescono ormai da settimane. Intanto il governo ha dato via libera alla quarta dose (secondo booster) di vaccino per tutti gli over 60 (finora era indicata solo per gli over 80 e per i soggetti fragili). In attesa del report nazionale, vediamo i dati in arrivo dalle Regioni.

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, l'aggiornamento del ministero della Salute su nuovi contagi, ricoveri e decessi, registrati nelle ultime 24 ore in Italia.

Torna a salire il numero di casi di Covid-19 in Veneto, con 13.975 nuovi infetti nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagiati a 1.958.737. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale a 14.885. Impennata anche degli attuali positivi, che sono 101.060 (+2.870). Salgono infine i dati ospedalieri, con 905 ricoveri in area non critica (+53) e 46 (+7) in terapia intensiva.

Sono 13.150 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 27,8% dei 47.170 test processati. È Bari la provincia in cui è stato rilevato il maggior numero di nuovi positivi: 4.193. Seguono le province di Lecce con 3.087 malati covid in più rispetto a ieri, Taranto con 2.017, Foggia con 1.406, Brindisi con 1.328 e Bat con 873. Altri 204 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 42 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 88.829 di cui 443 ricoverati in area non critica covid (11 in più rispetto a ieri) e 22 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 13.

Picco di 7.587 nuovi positivi (età media 48 anni) e nessun decesso per Covid in Toscana nelle 24 ore. Le vittime pertanto restano 10.241 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi giornalieri fanno salire a 1.268.306 i positivi totali dall'inizio della pandemia (+0,6% sul giorno precedente). I guariti - che sono stati 2.784 con tampone negativo in un giorno - crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.175.107 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.949 (+6,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 704 (+19 persone il saldo tra ricoverati e dimissioni su ieri, +2,8%) di cui 25 in terapia intensiva (-4 persone il saldo tra ingressi e uscite, pari al -13,8%).

Secondo il bollettino odierno del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 4.598 i nuovi contagi registrati (su 13.929 tamponi effettuati), +1.421 guariti e 4 morti (per un totale di 2.716 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +3.173 attualmente positivi, +14 ricoveri (per un totale di 315) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).

In Sardegna si registrano oggi 4.465 ulteriori casi confermati di positività al covid su 14.061 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 157 (-7). 37871 sono i casi di isolamento domiciliare (+755). Si registrano 3 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e 1 residente nella provincia di Sassari.

Sono 4298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 461690. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 95 anni) e sale a 3404. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 407460 dimessi/guariti (+1005 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 50826 (+3287 rispetto a ieri). Di questi, 247 pazienti (+28 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1689 tamponi molecolari (2391065 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 13845 test antigenici (3947972).

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate complessivamente 3.037 nuove positività al Covid. Nel dettaglio: 342 da 3.150 tamponi molecolari e 2.695 da 8.600 tamponi antigenici. Oggi sono stati registrati 3 decessi a Udine. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 201 invece negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100 mila abitanti) è pari a 1046,0.

Continuano a crescere i ricoverati Covid in Umbria, 274 martedì 12 luglio, 18 in più di lunedì e 49 in più rispetto a cinque giorni fa, venerdì 8, quando dopo un paio di giorni di calo il loro numero aveva ripreso ad aumentare. I posti occupati in rianimazione restano fermi a otto. Non si registrano altri decessi nelle ultime 24 ore e sono 1.849 i guariti. Con 2.214 nuovi contagi accertati, sale a 21.510 il numero degli attualmente positivi. Sono stati analizzati 8.472 tamponi (fra molecolari e test antigenici) con un tasso di positività in calo, al 26,13 per cento (39,86 ieri e 30,4 martedì della scorsa settimana).