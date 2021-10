Roma, 6 ottobre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile che arriverà nel pomeriggio con i dati su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Dal bollettino di ieri sono arrivate ancora buone notizie: nonostante un aumento dei nuovi casi rispetto al giorno precedente, dato dalla netta crescita dei tamponi effettuati, il tasso di positività è sceso sotto l'1%, ai minimi da giugno, ed è ancora diminuita la pressione ospedaliera. Dai dati Agenas, aggiornati a ieri, che saranno presi in considerazione nel monitoraggio Iss di venerdì, nessuna regione supera le soglie limite di occupazione di ricoveri e terapie intensive: salvo sorprese quindi l'unica modifica alla mappa dei colori delle regioni potrebbe essere il ritorno in zona bianca della Sicilia, unica regione in giallo.

Intanto ieri il Comitato tecnico scientifico si è pronunciato sull'apertura di discoteche, sale da ballo e locali similari. Secondo il Cts "queste attività - che figurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus - possono essere consentite in zona bianca garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all'aperto". Resta comunque valida la necessità di green pass, che dal 15 ottobre sarà obbligatorio, secondo quanto deciso ieri dal Consiglio di presidenza, anche per accedere a Senato e Camera.

E, in mattinata, sono arrivati i dati dell'Organizzazione mondiale delle Sanità sull'andamento del Covid nel mondo. Continua a diminuire a livello globale - ormai da agosto - il numero di casi e decessi settimanali. Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 sono stati segnalati oltre 3,1 milioni di nuovi casi e poco più di 54 000 nuovi decessi. Tutte le regioni hanno riportato un calo del numero di contagi, tranne la regione europea la cui situazione è rimasta simile alla settimana precedente. Preoccupa però la Russia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 25mila casi e soprattutto 929 morti, il record da inizio pandemia.

Tornano a salire i nuovi casi di Covid in Veneto, 416 in più rispetto a ieri (erano stati 363 nelle 24 ore precedenti), che portano il totale a 417.255. Aumentano anche i morti, 6 in più, con il totale a 11.786. Crescono gli attuali positivi (10.201). Migliorano i dati delle terapie intensive, dove vi sono 44 ricoveri, 10 in meno, mentre aumentano leggermente i pazienti in area non critica, che sono 201 (+2).

Cinque morti per Covid e altri 229 nuovi positivi (età media 41 anni) in Toscana nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi sale così a 283.518 e quello dei morti a 7.192 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 6.166 (-2,2% su ieri, si conferma la tendenza in calo): tra loro i ricoverati sono 263 (-5 il saldo su ieri, -1,9%) di cui 32 in terapia intensiva (saldo invariato). Sono 5.903 invece le persone positive in isolamento a casa.

Sono 111 i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 102 identificati attraverso 5.427 tamponi molecolari (con un indice di positività dell'1,87%) e 9 da 5.490 tamponi rapidi (0,16%). Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, il cui numero complessivo resta pertanto fermo a 3.825. Scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38.

Un decesso e 72 nuovi positivi in Alto Adige. In Umbria 32 nuovi contagi e una vittima. In Basilicata, 48 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 61 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. Un decesso e 50 nuovi casi in Sardegna.