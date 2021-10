Roma, 7 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino Covid a cura del ministero della Salute e della Protezione Civile. I dati del Coronavirus odierni su nuovi contagi, ricoveri, decessi e terapie intensive arriveranno nel pomeriggio. Nell'attesa, è disponibile l'ultimo report settimanale della Fondazione Gimbe. Nel periodo dal 29 settembre al 5 ottobre si evidenzia una discesa di tutti gli indicatori principali della pandemia: nuovi casi -9%, terapie intensive -5,7% e decessi -19,4%. D'altro canto, Gimbe lancia l'allarme sul fronte vaccinazioni. "Nonostante 13,4 mln di dosi di vaccini anti-Covid in frigo, il numero di nuovi vaccinati scende del 17% e rallentano le terze dosi, 2,4% su una platea di 7,6 mln di persone". Anche le somministrazioni scendono,-22,2%, e circa 2,6 milioni di over 50 rimangono senza alcuna copertura.

Sommario

In ambito vaccinazione, fa discutere la decisione presa dai governi di Danimarca e Svezia in merito alla sospensione dell'utilizzo del vaccino Moderna, rispettivamente per under 18 e under 30. Per l'Italia è intervenuto in mattinata il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha chiarito come non ci siano indicazioni da parte dell'Ema (Agenzia europea del farmaco) che facciano propendere verso questa linea. "Io penso - ha aggiunto il ministro Speranza - che ci sia bisogno di molto più coordinamento e che dobbiamo fidarci delle autorità internazionali, a partire dall'Ema". Intanto nel pomeriggio è atteso al tavolo del consiglio dei ministri il nuovo decreto Covid sull'allentamento delle restrizioni per teatri, cinema, stadi, palasport e ripaertura delle discoteche. Al momento, il Comitato tecnico scientifico ha detto sì a un ampliamento della capienza, non ancora però al 100%, e sul punto ci saranno sicuramente confronti da parte dell'esecutivo. Il nodo più grande sono ancora le discoteche.

Pubblicheremo qui la tabella aggiornata del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, ricoveri e terapie intensive.

Regioni / Veneto

Sono 349 i positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, lo 0,7% dei 49mila tamponi effettuati. Sceso sotto la soglia dei 10mila il totale dei positivi in isolamento, oggi 9.818. Cinque i ricoverati che si sono aggiunti rispetto a ieri per un totale di 250 posti letto occupati. Nessun nuovo decesso.

Sono 228 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono stazionari (erano 229), così come il numero di test effettuati (erano 18.043) e anche il tasso di positività (era 1,27%). Gli attualmente positivi sono oggi 6.056, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 255 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi.

Oggi in Puglia si registrano 94 nuovi casi su 12.982 test per la ricerca del Coronavirus e zero decessi legati alla malattia. Il tasso di positività è dello 0,7%. Delle 2.450 persone attualmente positive 146 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Nella giornata di oggi l'Umbria ha registrato 51 nuovi casi di Covid-19, e 3 decessi. In Alto Adige i nuovi positivi sono 46, in Basilicata 24 mentre in Molise 2. Sono 54 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo.