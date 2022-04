Covid oggi Italia: bollettino del 7 aprile. Contagi, morti, ricoveri per regione

Roma, 7 aprile 2022 - In attesa del nuovo bollettino Covid in arrivo nel pomeriggio, sono i numeri della Fondazione Gimbe a fare notizia oggi. Riguardano i decessi di pazienti con diagnosi di coronavirus: nella settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile c'è stata una lieve flessione dei contagi (-6,9%), rivela il monitoraggio della Fondazione: un calo andato di pari passo con quello dei tamponi (-4,7%). I decessi però restano sopra quota mille e anzi crescono settimanalmente del 10,1%. Mentre diminuiscono le terapie intensive (-3,3%), crescono ancora i ricoveri ordinari (+5,2%). Ieri il ministero della Salute ha fatto sapere che il totale dei casi di Covid in Italia ha superato i 15 milioni da inizio pandemia: vuol dire che un italiano su 4 è stato contagiato dal virus. Qui sotto i dati dalle Regioni con gli aggiornamenti sull'epidemia nelle ultime 24 ore.

Bollettino di ieri, 6 aprile

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il bollettino di ministero della Salute e protezione civile con i dati su nuovi contagi, vittime, ricoveri, incidedenza, in Italia.

Il Veneto registra un ulteriore rialzo dei contagi Covid nelle ultime 24 ore con 7.605 nuovi casi ( a fronte dei 6.989 di ieri). Il totale degli infetti da inizio pandemia raggiunge quota 1.535.459. Cresce anche il dato delle vittime, 10 in più rispetto a ieri. Il conteggio totale si aggiorna così a 14.233 decessi; gli attuali positivi subiscono una impennata e arrivano a 82.092 (+1.964). Quanto all'andamento dei dati ospedalieri, sono in risalita i ricoveri dei malati Covid in area medica, 857 a fronte degli 845 di ieri, ma si abbassa ulteriormente quello dei pazienti in terapia intensiva, 47 (-2). Bollettino Veneto

Oggi il Lazio registra 7.591 nuovi casi di positività e 15 decessi. Incidenza e valore Rt in lieve calo. Sono 137.963 (+2.356) le persone attualmente positive, di cui 1.155 (+3) ricoverati, 76 (-5) in terapia intensiva e 136.732 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.191.363 (+5.220) e i morti 10.838 su un totale di 1.340.164 casi esaminati.

Sono 7.435 i nuovi casi di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore. I test processati sono 41.316, 31.165 antigenici e 10.151 molecolari. I deceduti sono 6. Sono 36 (+5) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 720 (+5) i pazienti ricoverati in reparti di degenza.

Oggi in Puglia si registrano 5.578 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 30.759 test giornalieri e 14 decessi. L'incidenza dei positivi sui tamponi eseguiti è del 18%. Delle 112.540 persone attualmente positive 680 sono ricoverate in area non critica (ieri 688) e 35 in terapia intensiva (ieri 36).

Sono 4.942 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, su 23.267 tamponi eseguiti (tasso di positività: 21,2%). Aumentano i ricoveri: i pazienti attualmente nelle terapie intensive sono 39 (+1 da ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono sono 1.241 degenti (+19). Le persone guarite sono 4.486 in più rispetto a ieri. Si registrano anche 15 decessi, così il numero totale da inizio pandemia sale a 16.340. Bollettino Emilia-Romagna

Sono 4.751 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 12 decessi. In calo i ricoveri, che oggi sono 910 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (-2). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 954.957 (94,1% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 50.025, +1,5% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 6.762 tamponi molecolari e 24.317 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,3% è risultato positivo. Sono invece 7.450 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,8% è risultato positivo. Bollettino Toscana

Sono 2.326 i nuovi contagi registrati in Calabria (su 11.408 tamponi effettuati), +2.528 guariti e 8 morti (per un totale di 2.356 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -210 attualmente positivi, -4 ricoveri (per un totale di 343) e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 18).

Nelle Marche è proseguito nell'ultima giornata il costante lieve calo dell'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti: è risultato in calo da 962,76 a 956,10 dopo gli ultimi 2.249 casi registrati in un giorno. Ruota sempre intorno al 40% la percentuale di positivi tra i tamponi del percorso diagnosi (41,9% su 5.368); complessivamente sono stati analizzati 6.923 tamponi in 24ore che comprendono anche quelli del percorso 'guariti'. Bollettino Marche

Sono 2.101 i nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 101 anni) registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 328.701. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 47 e 88 anni) e sale a 3.120. Gli attualmente positivi sono 42.707 (+27 rispetto a ieri). 312 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 14 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.381 (+27 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.103 tamponi molecolari (2.200.458 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 10.957 test antigenici (3.331.419). Il tasso di positività è pari a 13,96%.

In Sardegna si registrano 1.780 nuovi casi di Covid e 4 decessi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.963 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+1) e quelli in area medica 311 (-12). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.748 (-202).

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.270 nuovi positivi e 1.564 guariti in Umbria, con nessun nuovo morto. Gli attualmente positivi scendono quindi a 16.073, 294 in meno. Sono stati eseguiti complessivamente 8.624 tamponi (tra molecolari e antigenici) con un tasso di positività pari al 14,7%. Scendono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid negli ospedali, attualmente sono 277 (-5), mentre salgono a 4 (+1 rispetto a ieri), i posti occupati nelle terapie intensive.

Sono 842 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 3.545 tamponi (molecolari e antigenici). Negli ospedali lucani sono ricoverate 101 persone (due meno di ieri), delle quali due in terapia intensiva. L'Alto Adige non registra nuovi decessi e, le nuove infezioni sono 512. Diminuiscono da 3 a 2 i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, mentre sono sempre 47 quelli assistiti nei normali reparti ospedalieri. Nessun decesso e 79 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta. I positivi attuali sono 1.164 di cui 1.147 in isolamento domiciliare e 17 ricoverati in ospedale.