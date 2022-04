Covid, il bollettino Italia di oggi: i dati del 6 aprile su contagi, morti e ricoveri

Roma, 6 aprile 2022 - E' atteso per il pomeriggio di oggi il bollettino del ministero della Salute con i dati aggiornati su nuovi contagi, morti e ricoveri. Secondo il monitoraggio quotidiano Agenas, nelle ultime 24 ore, in Italia, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di 'area non critica' da parte di pazienti con Covid-19 è ferma a livello giornaliero al 16% (un anno fa era al 43%) ma sale al 42% in Umbria e supera il 20% in altre 7 regioni: Calabria (34%), Basilicata (26%), Sicilia (27%), Marche (23%), Puglia (24%), Abruzzo (23%), Sardegna (21%). L'occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile al 5% in Italia (un anno fa segnava il 41%) ma cala in 5 regioni Friuli Venezia Giulia (al 3%), Pa Trento (3%), Piemonte (4%), Sardegna (11%) e Sicilia (6%).

Invece secondo l'ultimo bollettino dell'Oms che dedica una sezione alle varianti, Omicron BA.2 ha definitivamente soppiantato Omicron 1 ed è ormai responsabile di oltre il 90% delle infezioni Covid nel mondo. In particolare Omicron BA.2, nell'ultima settimana di marzo è nel 93,6% dei campioni depositati su Gisaid, il database open delle sequenze genetiche del virus; il 4,8 sono di BA.1.1 mentre la 'vecchia' Omicron 1 conta ormai appena lo 0,94% dei campioni. Per Xe, le prime stime suggeriscono che abbia un vantaggio del 10% in termini di trasmissibilità rispetto a BA.2, ma "la scoperta richiede ulteriori conferme".

Intanto in Spagna l'intenzione del governo è di revocare l'obbligo di indossare le mascherine in quasi tutti gli spazi chiusi dopo il 19 aprile. La proposta è stata presentata alle regioni nel Consiglio Sanitario Interterritoriale.

Sono 6.989 le persone positive in Veneto nelle ultime 24 ore, 1335 delle quali scovate solo in provincia di Venezia che oggi ha la maglia nera su questo fronte, sebbene tutte le più grandi città del Veneto si aggirino abbondantemente sopra il migliaio. Attualmente sono 80128 le persone in quarantena/isolamento. 854 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (-9) mentre in terapia intensiva ci sono 49 persone (-2). 13 le vittime del Covid che salgono in totale a 14223.

Sono 5.773 i nuovi casi di contagi da coronavirus rilevati in Puglia su 34.757 test giornalieri registrati (incidenza al 16,6%, ieri era al 13,4%). Le vittime sono 16 mentre delle 113.347 persone attualmente positive, 688 sono ricoverate in area non critica (due in meno di ieri) e 36 (quattro in meno di ieri) in terapia intensiva. Le province più colpite restano sempre Bari (1.974 contagi) e Lecce (1.188) . Questa la distribuzione nelle altre province: Taranto: 876; Foggia: 687; Brindisi: 567; Provincia di Bat: 397; residenti fuori regione, 54 e 30 di provincia non definita.

Sono 4.458 i nuovi casi di Coronavirus nelle 24 ore in Toscana su 28.809 test di cui 7.036 tamponi molecolari e 21.773 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,47% (64,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei positivi è più basso (erano 5.974) ma è minore anche il dato dei test effettuati (erano 39.315), di conseguenza il tasso resta sostanzialmente stabile (era 15,20%).

Per il secondo giorno consecutivo l'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche resta sotto quota mille: nelle ultime 24ore si sono registrati 1.981 contagi e l'incidenza è scesa da 991,67 ad 962,76. La percentuale di positività dei temponi del percorso diagnostico (4.881) è del 40,6%; in totale eseguiti 6.275 test tra cui 1.394 nel percorso guariti. In provincia di Ancona rilevati 610 casi; seguono le province di Pesaro Urbino (370), Ascoli Piceno (353), Macerata (320) e Fermo (252); 76 i contagiati provenienti da fuori regione. Tra gli ultimi positivi sono 443 le persone con sintomi; i casi comprendono 658 contatti stretti di positivi, 482 contatti domestici, 19 in setting di scuola/formazione, 6 in ambiente di vita/socialità, 5 in setting lavorativo, 2 ciascuno in setting assistenziale e sanitario; su 359 positivi è ancora in corso un approfondimento epidemiologico. È ancora la fascia d'età 25-44 a registrare il maggior numero di casi (538) seguita da quelle 45-59 anni (472) e 60-69 anni (235).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 10.328 test e tamponi sono state riscontrate 1.133 positività al Covid 19, pari al 10,97%. Nel dettaglio, su 4.572 tamponi molecolari sono stati rilevati 401 nuovi contagi (8,77%); su 5.756 test rapidi antigenici 732 casi (12,72%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 4 (-1), i pazienti in altri reparti calano a 136 (-7).

In Basilicata sono 704 i contagi nelle ultime 24 ore, 518 in Alto Adige.