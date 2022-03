Covid oggi 30 marzo: contagi, morti e ricoveri in Italia. Bollettino live per regione

Roma, 30 marzo 2022 - Malgrado la fine dello stato di emergenza (domani 31 marzo) e l'allentamento delle restrizioni, resta alta l'attenzione sul bollettino Covid. In attesa dell'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute e della protezione civile sull'epidemia di coronavirus in Italia, una prima indicazione sull'evoluzione della curva dei contagi ce la danno i report in arrivo dalle Regioni (qui sotto). Ieri, dopo il consueto calo del lunedì, si è registrato un'impennata dei casi giornalieri che sono tornati a sfiorare quota 100mila. Osservati speciali sono gli ospedali: si segnala anche oggi un aumento dei ricoveri. Conferma la tendenza il monitoraggio della Fiaso (l'associazione delle strutture ospedaliere), secondo cui per la seconda settimana di seguito si è assistito a un incremento dei pazienti ricoverati con diagnosi di Covid (+8,6% nel complesso), aumento tuttavia meno marcato rispetto a una settimana fa (10,7%). La buona notizia è che ad ora non si vede un'uguale tendenza per le terapie intensive dove invece il numero di pazienti Covid è sceso, negli ultimi 7 giorni, del 3,4%.

Il Lazio conta oggi 8.957 nuovi casi.

Sono 7.874 i nuovi casi di Covid 19 individuati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo dice il bollettino quotidiano della Regione Veneto che parla di 78mila persone attualmente positive in isolamento. Confermata una crescita dei ricoveri con 19 nuovi accessi nelle aree mediche e 8 nelle terapie intensive. Dieci i decessi. Bollettino Veneto

Sono 7.683 i nuovi positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 41.514 test (tasso di positività del 18,5%, ieri era stato del 22,1%). Dodici i decessi. Sono 117.695 le persone attualmente positive, 671 quelle ricoverate in area non critica (ieri 653) e 36 in terapia intensiva (ieri 38). Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 2.511, Bat 507, Brindisi 727, Foggia 936, Lecce 1.863, Taranto 1.071. Residenti fuori regione 53, provincia in definizione 15.

In Toscana sono 979.079 i casi di positività al Coronavirus, 4.960 in più rispetto a ieri (1.314 confermati con tampone molecolare e 3.646 da test rapido antigenico). Si registrano altri 16 decessi. Sempre in aumento i ricoverati, che sono 891, 8 in più rispetto a ieri, di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno): rispetto al 23 marzo, una settimana fa, se ne contano 101 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 921.906 (94,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 47.688, -2,2% rispetto a ieri.

In discesa nelle Marche l'incidenza di positivi al coronavirus ogni 100mila abitanti: nell'ultima giornata sono emersi 2.415 casi e l'incidenza è passata da 1.078,12 a 1.064,73. In tutto sono stati eseguiti 7.127 tamponi tra i quali 5.506 nel percorso diagnosi (43,9% positivi) e 1.621 nel percorso guariti. Bollettino Marche

Sono 2.221 (di età compresa tra 3 mesi e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 312476. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 85 e 88 anni). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 270139 dimessi/guariti (+1155 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 39250* (+1061 rispetto a ieri). 286 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 17 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 38947 (+1059 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4271 tamponi molecolari e 11637 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13.96 per cento.

In Sardegna sono 2.013 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 1.663 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.799 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala altri 7 morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 331, sei in più. Sono 30.159 le persone in isolamento domiciliare, 382 in meno rispetto a ieri.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 1.159 nuovi contagi: 373 su 4.981 tamponi molecolari con una percentuale di positivita' del 7,49% e altri 786 casi su 7.001 test rapidi antigenici realizzati (11,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 130. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi.

Sono 1.031 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 4.319 tamponi (molecolari e antigenici). Negli ospedali lucani sono ricoverate 112 persone, delle quali tre in terapia intensiva. Un decesso e 53 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che conta 1191 attualmente positivi di cui 1172 in isolamento domiciliare e 19 ricoverati in ospedale.