Covid oggi in Italia: contagi impennano. Bollettino del 29 marzo in diretta

Roma, 29 marzo 2022 - Si guarda con rinnovata attenzione oggi al bollettino Covid con i dati sull'andamento del coronavirus in Italia. Il trend dei contagi è in aumento da settimane, mentre negli ultimi giorni si assiste alla risalita di ricoveri e terapie intensive. Dopo il consueto calo del lunedì, oggi i casi sembrano destinati ad aumentare in maniera significativa. La conferma arriva dai primi numeri che giungono dalla regioni, con il Veneto che, ad esempio, registra oltre 9.600 contagi nelle ultime 24 ore, circa cinque volte quelli comunicati ieri (meno di duemila).

Il rialzo di nuovi casi e ospedalizzazioni non sembra comunque allarmare le autorità sanitarie che, pur predicando cautela, si dicono favorevoli alle riaperture in programma dal primo aprile, in concomitanza con la fine dello stato di emergenza. Un alleggerimento che arriverà anche se i dati dell'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica da parte di pazienti Covid risalgano oggi al 15% in Italia (un anno fa era al 43%). Secondo i numeri Agenas nelle ultime 24 ore cresce in 9 regioni, superando in 7 il 20%: Abruzzo (21%), Calabria (34%), Umbria (32%), Basilicata (28%), Sicilia (25%), Marche (23%), Puglia (21%). L'occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile al 5% in Italia a fronte del 40% raggiunto un anno fa, ed è sotto il 10% in tutte le regioni, eccetto la Calabria dove sale di 2 punti percentuali e raggiunge il 12%.

Una chiave di lettura del deciso rialzo dei nuovi casi la fornisce Massimo Galli. "È un dato di fatto che Omicron 2 si sta mostrando rapidamente in grado di sostituire Omicron 1, con una velocità che delta e alfa non avevano", dice il professore ad Agorà, su Rai Tre. Per questo "si sta velocemente, non gradualmente, sostituendo alla 1 e sostiene in tutta Europa un nuovo incremento di casi di Covid-19. E quando i casi sono tanti, anche se la variante non è particolarmente cattiva, corrispondono a un aumento di ospedalizzazioni, anche in intensiva".

Le regioni / Veneto

Forte rialzo dei contagi in Veneto. La regione comunica oggi 9649, individuati con quasi 100 mila tamponi con un'incidenza del 9,76%". Così il governatore Luca Zaia: "Guardando ai ricoveri, quelli in area medica sono 849 (+46), anche se in terapia intensiva sono 56 (-1). Al momento l'incidenza è del 2,7%, ampiamente sotto i parametri. Anche nell'area media (8,8%) siamo sotto. Non siamo preoccupati, anche se la situazione si sta complicando. L'attenzione va concentrata sui soggetti fragili, che non possono ammalarsi di Covid".

Impennata dei contagi in Puglia, sono 10.805 i nuovi casi di coronavirus (ieri 2.791) rilevati su 48.726 test giornalieri effettuati nelle ultime 24 ore. Un dato che fa schizzare al 22,1% l'incidenza che ieri era all'11,9%. Le vittime sono dieci mentre delle 116.924 persone attualmente positive, 653 (ieri erano 625) sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva (ieri 39). I nuovi casi in provincia di Bari sono 3.353, mentre in provincia di Lecce sono 2.838. Questa distribuzione nelle altre province: Taranto, 1.431; Foggia, 1.358; Brindisi, 979; Bat, 768.

Sono 6.883 i casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore (età media 41 anni). La regione comunica oggi altri 15 morti, le ultime vittime sono state tre a Firenze, Prato e Siena, due a Lucca, una a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Arezzo e portano a 9.469 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 915.869 (94% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 48.781 (+4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 883 (+20 persone il saldo su ieri tra ingressi e uscite, pari al +2,3%) di cui 38 in terapia intensiva (-1 persona il saldo, pari al -2,6%).

Sono 1.502 i nuovi casi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia, 285 rilevati su 4.794 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,94%. I casi intercettati sui 10.304 test rapidi antigenici sono 1.217 (11,81%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 132. Nella giornata odierna si registra il decesso di una donna di 96 anni di Monfalcone (deceduta in ospedale), una donna di 91 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), una donna di 88 di Aiello del Friuli (deceduta in una Rsa), una donna di 82 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 73 anni di Aiello del Friuli (deceduto in una Rsa), un uomo di 71 anni di Socchieve (deceduto in casa) e, infine, una donna di 60 anni di Trieste (deceduta in ospedale).