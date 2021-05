Roma, 20 maggio 2021 - Una lenta ma costante uscita dal tunnel. I dati sul Covid in Italia evidenziano una continua riduzione degli indicatori, soprattutto in un'ottica settimanale. "Ad oggi la strategia del 'rischio ragionato' sembra funzionare - dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe -: agli effetti delle restrizioni stanno gradualmente subentrando quelli dei vaccini, "assorbendo" l'impatto delle riaperture graduali sulla curva epidemiologica. Tuttavia, in questa fase della campagna vaccinale non bisogna limitarsi a rincorrere i numeri con l'obiettivo primario di non lasciare "dosi in frigo", ma è prioritario vaccinare rapidamente il maggior numero possibile di over 60 e fragili". Oggi comunque il il bollettino di Ministero della Salute e Protezione civile aggiornerà, come di consueto, con i numeri delle ultime 24 ore.

Il report della Fondazione Gimbe

Diminuzione di nuovi casi di contagio (43.795 contro 63.409) e dei decessi (1.215 contro 1.544). E' quanto ha rilevato il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 maggio 2021 rispetto ai sette giorni precedenti. In calo anche i casi attualmente positivi (315.308 rispetto a 363.859), il numero delle persone in isolamento domiciliare (302.080-346.866), i ricoveri con sintomi (11.539-14.937) e le terapie intensive (1.689-2.056). Ecco, in dettaglio, rispetto alla settimana precedente, le variazioni percentuali: decessi: 1.215 (-21,3%); terapia intensiva: -367 (-17,9%); ricoverati con sintomi: -3.398 (-22,7%); isolamento domiciliare: -44.786 (-12,9%); nuovi casi: 43.795 (-30,9%); casi attualmente positivi: -48.551 (-13,3%).

"Continua la riduzione dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta - che dimostra come gli effetti ottenuti grazie a sei settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale. Si rileva tuttavia una riduzione dei tamponi (-15% di persone testate rispetto alla settimana precedente), segno di un allentamento dell'attività di testing".

Tutte le Regioni confermano un trend in riduzione. "Ancor più netta - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari di Gimbe - la riduzione della pressione ospedaliera che riflette l'effetto dei vaccini sulle categorie più a rischio". Tutte le Regioni rimangono sotto le soglie di allerta sia per l'area medica che per le terapie intensive, con una media nazionale al 19% per entrambe. "Gli ingressi in terapia intensiva - aggiunge Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione - sono in linea con la riduzione progressiva dei posti letto occupati: la media mobile a 7 giorni questa settimana scende a 78 ingressi/die".

Sono 559 i nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana su 22.045 test di cui 12.148 tamponi molecolari e 9.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,54% (6,9% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il numero dei nuovi casi è maggiore rispetto a ieri (erano 341) a fronte di un numero di test di poco superiore (erano 21.555) e quindi il tasso dei positivi sale (era 1,58%).

Sono 293 i nuovi positivi al Covid trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, lo 0,9% dei 32mila tamponi effettuati. Continua a scendere il numero dei positivi attualmente in isolamento (oggi 12mila dagli oltre 20mila del picco della seconda ondata), così come il totale dei ricoveri (903 con un calo di 38 nelle ultime 24 ore). Otto i decessi.

Sono 214 i positivi al Coronavirus rilevati nelle Marche nell'ultima giornata: 66 in provincia di Pesaro Urbino, 44 nell'Anconetano, 36 in provincia di Macerata, 31 in provincia di Ascoli Piceno, 15 nel Fermano e 22 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati "3.834 tamponi: 2.165 nel percorso nuove diagnosi (di cui 457 nello screening con percorso Antigenico) e 1.669 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 9,9%)". Nel Percorso Screening Antigenico effettuati "457 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%". Tra i 214 contagiati ci sono 37 persone con sintomi.