Roma, 20 maggio 2021 - Il tanto atteso decreto Sostegni bis (qui la bozza in Pdf), ha avuto il via libera oggi in Consiglio dei ministri, proprio il giorno dopo del via libera definitivo al primo dl Sostegni. Si tratta di 77 articoli con i ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino a uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per le attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole. Stanziamenti anche a favore della sanità e della lotta al Covid. Dentro anche una norma anti-licenziamenti: per le aziende che chiedono la cassa Covid entro giugno, il blocco è prorogato al 28 agosto. Inoltre, dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.

Sostegni bis: tutte le misure in agenda

Il dl viene illustrato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi alle 16, insieme ai ministri dell'Economia Daniele Franco e del Lavoro Andrea Orlando. Agenda fitta oggi per il presidente del Consiglio, che ha convocato Cgil, Cisl e Uil alle 18, per la firma del Patto sulla scuola.

Il decreto non lascia indietro nessuno

Il premier Draghi, presentando il Dl Sostegni bis, garantisce che l'Italia "non lascia indietro nessuno",ma parte dalla situazione della campagna vaccinazioni (qui la dashboard), snocciolando una serie di dati, tutti positivi. "Oggi il Cdm ha approvato il decrerto imprese, lavoro, sanità, giovani - dice il premier - è un decreto in parte diverso dal passato, perché guarda al futuro, guarda al Paese che si riapre ma allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste, aiuta".

Pandemia e riaperture

"Stiamo procedendo alla riapertura del Paese - sottolinea Draghi - In gran parte è il frutto della campagna vaccinale. Siamo fiere della sterzata che ci siamo dati sulle classi d'età sulla vaccinazione". Il presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di procedere in modo graduale. "Se sconfiggiamo la pandemia dobbiamo tornare ad una crescita elevata", afferma Draghi. "Sono state decisioni coraggiose", ha sottolineato il presidente del Consiglio, "abbiamo dato un mese in più di scuola a tutti i ragazzi e le ragazze". "Ci aspettiamo nell'economia un rimbalzo anche in questo trimentre" e le "stime saranno riviste al rialzo". "C'è una decisione di cui fiero - confide il premier - è la sterzata che si è data sulle classi di età per le vaccinazioni, circa due mesi fa si è data priorità ai soggetti più fragili, due mesi fa la classe tra 70-79 anni era la categoria meno vaccinata tra tute le categorie, oggi siamo all'80% questo che vuol dire che è la terza coorte dopo ultra novantenni e ottantenni".

"Sono stati mesi di grandi cambiamenti nella campagna vaccinale, prima fra tutti la disponibilità dei vaccini ma anche per i successi logistici. Penso alla percentuale di dosi usate rispetto a quelle distribuite, che sono andate su, e all'aumento dei punti vaccinali". Infine la raccomandazione: "Usare la mascherina. Riaperture non significa abbandonare tutti i comportamenti essenziali" di prevenzione, "quindi mascherina, distanziamenti, areazione".

Il rimbalzo dell'economia

"Ci aspettiamo che la nostra economia abbia un rimbalzo già in questo trimestre", dice Draghi. "E' presto per parlare di crescita sostenuta", premette Draghi, "avremo bisogno dello sforzo del Pnrr", sottolinea il presidente del Consiglio che fa notare l'aumentare dei prezzi. "La convinzione degli economisti è che ci siano rimbalzi di prezzi temporanei. La domanda è bassa, i salari non hanno una dinamica che faccia pensare ad una inflazione" e alla necessità di interventi correttivi".