Bruxelles, 20 maggio 2021 - I dati Covid in netto miglioramento promuovono l'Italia, che nella nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) vede passare in arancione sette regioni più la Provincia autonoma di Trento. Si tratta Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna, che raggiungono una zona di minor rischio contagi. Il resto della penisola invece è ancora di colore rosso, sebbene per i parametri nazionali tutte le regioni siano in zona gialla. Anzi da giugno diverse passerranno in zona bianca, dove le uniche restrizioniimposte sono l'obbligo delle mascherine e del distanziamento.

Covid: il bollettino del 20 maggio