Roma, 3 dicembre 2021 - Il Covid guadagna spazio in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021) rispetto a 125 per 100mila abitanti della settimana precedente. Nel periodo 10 novembre - 23 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1.20 (range 1.12 - 1.28), al di sopra della soglia epidemica ma diminuzione rispetto a 1.23 della settimana precedente. Emerge dai dati del monitoraggio settimana Covid Iss-Ministero della Salute, dove si sottolinea che sono "in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (30.966 contro 23.971 della settimana precedente".

Sommario

Omicron, studio conferma: può reinfettare chi ha già avuto il Covid

Aumenta la pressione sugli ospedali. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 dicembre) in salita rispetto al 6,2% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 25 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 9,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 02 dicembre) contro l'8,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 25 novembre).

Ecdc: Europa quasi tutta rossa. Italia: 3 regioni a massimo rischio

Le regioni con l'incidenza più alta vedono questa settimana al primo posto la Provincia Autonoma di Bolzano con 645,7 contagi per 100mila abitanti. A seguirla a distanza, ci sono altre 3 regioni che superano quota 300, cioè ben oltre il livello di soglia fissato a 50 casi per 100mila abitanti: Friuli Venezia Giulia con 336,3 casi, Veneto con 317,1 e Valle d'Aosta con 309,1.

In generale la situazione peggiora un po' in tutta Italia. L'Alto Adige in zona gialla da lunedì, raggiungendo il Friuli Venezia Giulia: questo quanto emerge dagli indicatori in esame della cabina di regia. La Provincia autonoma di Bolzano ha ormai superato tutti e tre i parametri da giallo: i ricoveri ordinari sono a 19,8% contro il limite del 15% e le terapie intensive a 17,5% contro il limite del 10%. Rimane ampiamente sopra soglia lo stesso Friuli Venezia Giulia, con le intensive al 14,9% e i ricoveri al 23%. Nessuna altra Regione ha ancora contemporaneamente i tre valori sopra i limiti, ma i ricoveri di alcune preoccupano (l'incidenza è ovunque ben sopra 50, eccetto in Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna). In Veneto e nelle Marche le intensive sono già sopra soglia: in Veneto sono al 10,5%, ma i ricoveri ordinari sono ancora lontani da quota 15%, all'8,9%, mentre nelle Marche l'occupazione delle rianimazioni è al 12%, con i ricoveri ordinari al 9,5%. Numeri alti in Lombardia, con i ricoveri al 13,4% e le intensive al 7,3%, mentre il Lazio ha il 10,8% dei ricoveri e il 7,8% di intensive. Boom di ricoveri ordinari in Val d'Aosta, ampiamente sopra soglia al 28,3%, bilanciati però da un'occupazione delle rianimazioni ferma al 3%.

Super Green pass, vaccino, mascherine: ecco le date chiave

L’ira del medico: disprezzo i No vax ma li curo