Roma, 16 febbraio 2020 - "Niccolò sta bene, non ha più la febbre ed è di ottimo umore". Sono confortanti le notizie che arrivano dall'ospedale Spallanzani dove il 17enne di Grado è ricoverato in quarantena da sabato mattina dopo il rimpatrio da Wuhan. Risultato negativo al test per il coronavirus Covid-19, il ragazzo ha trascorso una notte serena. "Continua ad essere in buine condizioni", recita il bollettino medico.

" Il tampone naso-faringeo effettuato nella giornata di ieri, 15 febbraio, è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni", dicono imedici dello Spallanzani. Il giovane ha parlato al telefono con il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Vuole ringraziare tutti". In camera ha libri, giornali, il tablet e il cellulare. Oggi è prevista la visita dei genitori. Intanto è già diventato un mito sui social per i coetanei, in modo particolare per le ragazzine.

Di Maio: "Un aereo per i 35 italiani a bordo della Diamond Princess"

Sta bene il ricercatore emiliano

"Ottime" sono derfinite le condizioni del ricercatore emiliano di Luzzara arrivato allo Spallanzani dalla Cecchignola. Resta ricoverato in osservazione. Intanto lo Spallanzani ha valuto finora 68 pazienti sottoposti al test. Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Dieci pazienti sono tutt'ora ricoverati.

Migliora la coppia di cinesi

Buone notizie anche per i coniugi cinesi contagiati ricoverati da settimane a Roma. I medici parlano di "miglioramento", ma i due "restano ricoverati in terapia intensiva e la prognosi rimane riservata".

Un milione di passeggeri controllati

Sono oltre 1 milione e 200mila i passeggeri a cui è stata controllata la temperatura dall'inizio dello screening per il coronavirus negli aeroporti; oltre 54mila i passeggeri e 20mila i membri degli equipaggi controllati dalle navi e oltre 3300 i medici, infermieri e volontari impegnati nei controlli. È il bilancio reso noto dalla task-force su Covid-19 del Ministero della Salute, riunitasi anche questa mattina. Al termine il Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri ha commentato: "I serrati controlli aeroportuali stanno fornendo importanti dati che ci consentono di procedere con un monitoraggio a 360 gradi".

Una speranza di cura nel sangue dei sopravvissuti

Per il viceministro la siruazione della diffusione del virus in Europa presenta caratteri di "stabilità nel territorio dell'Ue".

In Cina quasi 1700 morti

Secondo l'ultima valutazione rilasciata domenica dalle autorità cinesi, la polmonite virale Covid-19 ha causato la morte di 1.665 persone nella Cina continentale (escluse Hong Kong e Macao), su un totale di 68.500 casi di contaminazione registrati sul territorio, oltre 69.000 in tutto il mondo.

Salgono a 5 i morti fuori dalla Cina

Taiwan ha annunciato oggi la prima vittima provocata dal nuovo coronavirus: si tratta, riporta il Global Times, di un uomo di 61 anni che soffriva anche di diabete ed epatiti B. Secondo i dati aggiornati della John Hopkins University il numero complessivo dei morti sale così a 1.670. Le persone decedute fuori dalla Cina sono finora cinque: oltre a Taiwan, in Francia, Hong Kong, Filippine e Giappone. I casi di contagio confermati sono 69.266.