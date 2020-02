Roma, 15 febbraio 2020 - Niccolò è di nuovo in Italia. E' atterrato intorno alle 7.30 di stamattina, all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo KC 767A dell'Aeronautica militare con a bordo il 17enne friulano che - a causa della febbre - per ben due volte non aveva potuto fare rientro da Wuhan, epicentro in Cina della nuova epidemia di coronavirus, con gli altri nostri connazionali rimpatriati nelle scorse settimane. "Il ragazzo sta bene - ha detto il viceministro alla Salute, Piepoaolo Sileri -, non ha la febbre. Abbiamo fatto due tamponi, uno in partenza e uno appena atterrati, e i test sono già al Celio. Contiamo di avere i risultati entro l'ora di pranzo".

Niccolò è già arrivato allo Spallanzani di Roma dove è stato trasferito a bordo di un'ambulanza scortata da auto della polizia, un mezzo dell'esercito e dei vigili del fuoco. Allo Spallanzani sarà

ricoverato per la quarantena e sottoposto ad altri controlli. In particolare sarà sottoposto ad un altro test dopo i due risultati negativi ai quali è stato sottoposto in Cina.

Ad accogliere l'arrivo del ragazzo a Pratica di Mare, tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha twittato: "Niccolò, lo studente rimasto bloccato a Wuhan, è da poco atterrato in Italia! Grazie al ministro Luigi Di Maio e a tutti coloro che si sono adoperati per il suo rientro. Bentornato Niccolò".

Il ministro degli Esteri ha detto: "Faccio i migliori auguri a Niccolò, gli auguro ogni bene. Niccolò è giovane e forte e non potevamo permettere che un ragazzo di 17enne rimanesse tutte queste settimane in Cina. Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai genitori". Genitori che il ministro ha sentito: "Gli ho espresso la vicinanza dello Stato". Di Maio ha quindi spiegato:"Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione di tutti gli italiani in Cina", sottolinenando anche: "Vogliamo rinnovare tutta la vicinanza al popolo cinese". E ha anticipato che presto ci sarà una rionione straordinaria con le imprese, per le quali sono stati stanziati 300 milioni di euro. Il ministro ha ribadito che dalle autorità cinesi c'è stata la massima collaborazione: "Se l'aereo è arrivato oggi è stato solo per un problema di slot".

FOCUS / Una speranza di cura dal sangue dei sopravvissuti

Volo "ad alto biocontenimento"

Niccolò ha viaggiato in aereo protetto all'interno di una cosiddetta struttura di "alto biocontenimento". Per Niccolò è stato utilizzato lo stesso protocollo con il quale è stato rimpatriato dalla Sierra Leone un connazionale con una grave forma di tubercolosi polmonare resistente a ogni trattamento farmacologico. Si tratta di una barella speciale protetta da un involucro di Pvc che permette l'osservazione e il trattamento del paziente in isolamento (gestito da un'equipe medica) con potenti filtri che impediscono il passaggio di particelle potenzialmente infette. L'isolamento, sempre da protocollo, proseguirà anche durante il suo imminente trasferimento in ospedale con una speciale autoambulanza.

ll primo morto in Francia

Un paziente affetto da coronavirus è morto in Francia. E' il primo caso fuori dall'Asia. Lo ha reso noto il ministero della Salute francese precisando che la vittima è il turista cinese di 80 anni, primo ricoverato per il coronavirus che era arrivato in Francia dalla provincia di Hubei il 5 gennaio ed era stato ricoverato in isolamento il 25. Le sue condizioni si erano aggravate velocemente.

Il nuovo bilancio dei morti: oltre 1500

Intanto in Cina sono 66.492 le persone contagiate dal coronavirus Covid-19, mentre il numero dei morti è salito a 1.523 (e 11.053 ammalati versano in gravi condizioni). A fornire l'ultimo bilancio e la Commissione nazionale per la salute cinese.

I dati mostrano un calo nel tasso di nuove infezioni, mentre i 124 morti registrati nelle ultime 24 ore mostrano un livello di mortalità in linea con i giorni scorsi. Sei i medici deceduti a Wuhan. Primo caso registrato in Africa.

Quarantena post capodanno

Intanto, nel tentativo di contenere l'epidemia, Pechino ha imposto una quarantena di 14 giorni a quanti rientrano nella capitale cinese dalle vacanze per il capodanno. "A partire da oggi - si legge nell'avviso delle autorità - quanti tornano a Pechino dovrebbero rimanere a casa o sottoporsi all'osservazione del gruppo di prevenzione per 14 giorni. Quanti si rifiuteranno di rimanere a casa o non accetteranno di sottoporsi alle misure del gruppo di prevenzione ne saranno chiamati a rispondere secondo la legge". Sono oltre 20 milioni gli abitanti di Pechino.