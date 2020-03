Roma, 14 marzo 2020 - I numeri del coronavirus in Italia (e nel mondo) continuano a crescere. E, ora, anche gli altri Stati europei e gli Usa cominciano a prendere misure più stringenti sul fronte sanitario e progettano interventi in favore dell'economia.

Conte e Macron

Colloquio ieri sera tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, che ha dato il suo sostegno a quanto messo in campo da Roma. Entrambi hanno convenuto sull'importanza di una reazione forte, univoca ed efficace dell'Ue per quella che è un'emergenza tanto sanitaria quanto d'impatto economico. "Attivare tutte le misure necessarie per scongiurare gli effetti negativi del virus sull'economia del Continente".

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha parlato al telefono con i leader dei Paesi più colpiti dall'epidemia. Secondo quanto riferisce la tv di Stato Cctv, parlando col presidente Sergio Mattarella, Xi ha espresso le sue "sincere condoglianze" al popolo italiano per la crisi che sta affrontando.

Intanto, via libera della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all'Italia: "Massima flessibilità" nell'applicazione del Patto di Stabilità e per gli aiuti di Stato. La Bce , raddrizza il tiro dopo la gaffe della presidente Lagarde: "Pronti a fare di più".

Bollette, tasse e mutui

In queste ore è in arrivo il decreto con le nuove misure per famiglie e imprese. Via libera a una spesa fino a 25 miliardi, che sarà impiegata per ora in parte. Tra gli interventi, secondo una prima bozza del testo che andrà in un Cdm previsto nel weekend, il taglio delle bollette per il 2020, la sospensione di tasse e rate di mutui, interventi per il credito a Pmi e banche. Aiuti allo sport. Rinvio per la revisione delle auto. Più fondi per le forze dell'ordine e 4mila agenti in più, 10 milioni per la piena funzionalità nelle carceri dopo le rivolte. Nuove norme per care giver familiari.

Verso il rinvio delle elezioni

Sempre secondo la bozza del decretone slittano le elezioni comunali previste nella primavera del 2020. Si dovrebbero svolgere "tra il 15 ottobre e il 15 dicembre". Prorogato di tre mesi rispetto alla durata prevista dalla legge il mandato delle giunte Regionali a statuto ordinario in scadenza. Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari si svolgerà entro l'autunno.

Il bilancio del Coronavirus

Duecentocinquanta morti in più in un giorno è l'ultimo bilancio reso noto dalla Protezione civile. Sono 17.660 i contagiati (comprese le vittime e i guariti), 14.955 i malati (aumento di 2.116 in un giorno), 1.439 le persone guarite (181 in più). Sempre alti i numeri della Lombardia: 9.820 contagiati, 890 morti, 4.435 ricoverati, 650 in terapia intensiva.

Fabbriche, accordo Conte-sindacati

C'è l'intesa sulle 'linee guida uniformi che assicurino la massima tutela della salute dei lavoratori' durante le restrizioni imposte dal coronavirus. Le fabbriche restano aperte, ma le aziende potranno sospendere o ridurre l'attività per alcuni giorni e ricorrere agli ammortizzatori sociali. Prevista la distribuzione gratuita a tutti i lavoratori di dispositivi di protezione individuale.

Il virus nel resto del mondo

Donald Trump dichiara lo stato di emergenza nazionale in Usa per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus: fin qui 1.900 casi e 41 morti. "Forse presto farò il test", dice il presidente. L'Europa, fa intanto sapere l'Oms, è il nuovo epicentro della pandemia: "E' impossibile dire quando avverrà il picco". L'Unione si adegua e, dalla Germania alla Francia alla Spagna, fa come l'Italia e chiude scuole e negozi. Sbarrati i confini in deroga a Schengen. Solo la Gran Bretagna per ora non fa niente. Intanto per il secondo giorno consecutivo - riporta il South China Morning Post - la Corea del Sud ha registrato più guarigioni che contagi da Covid-19, lasciando sperare che la diffusione dell'epidemia, stia iniziando a rallentare. Secondo i dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), sono 107 i nuovi casi di contagio e 204 i pazienti dimessi dagli ospedali dove si trovavano in isolamento per le cure necessarie. Il totale degli infetti nel Paese a oggi eè di 8.086.

La mappa del contagio nel mondo