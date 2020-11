Roma, 23 novembre 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, dopo che il calo di di contagi di ieri (28.337 casi ma con 48mila tamponi in meno). E, mentre si discute sui nuovi Dpcm (o sul nuovo Dpcm a due stadi) che definiscano cosa sarà possibile fare dal 3 al 23 dicembre e dal 24 dicembre al 6-15 gennaio, il nuovo terreno di scontro sono le aperture degli impianti sciistici con i presidente delle Regioni interessate che chiedono di trovare un equilibrio tra l'emergenza sanitaria e il rilancio economico degli operatori.

Intanto a Catania sono arrivati gli ispettori inviati dal ministro Roberto Speranza che dovranno verificare la situazione relativa ai numeri dei posti letto di terapia intensiva registrati dall'assessorato regionale siciliano della Salute sulla piattaforma Gecos dopo il caso delle registrazioni audio su una chat di whatsapp con i direttori generali di Asp e aziende ospedaliere di Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana. Vicenda che ha scatenato numerose polemiche, tanto che lo stesso assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il governatore Nello Musumeci avevano sollecitato al ministro l'invio degli ispettori "per fare chiarezza". Sale poi 209 il bilancio dei medici morti per Covid-19 in Italia, secondo l'ultimo aggiornamento della Fnomceo.

Infine sul fronte vaccino, AstraZeneca ha dichiarato che il suo (sviluppato con l'università di Oxford e l'italiana Irbm) mostra "un'efficacia media al 70%", dunque inferiore rispetto a quelli di Pfizer e Moderna (che avrebbero un'efficacia superiore al 90%). Tuttavia il vaccino anglo-italiano presenta altri punti di forza: è più economico ed è di più facile conservazione.

Tabella del Covid

(I dati saranno pubblicati appena disponibili)

News dalle regioni / Veneto

Sono 2.540 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto per un totale di 125.222 dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Probabilmente la giornata con più uscite dall'isolamento domiciliare (meno 1.131 nel conteggio complessivo). Sale il numero dei ricoveri a 2.395, +67 rispetto a ieri, delle terapie intensive a 306, più 9, e dei decessi (+37) per un totale di 3.258 dal 21 febbraio ad oggi. "Con 2.701 ricoverati di fatto è stata abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a marzo-aprile", ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, annunciando l'arrivo di una nuova ordinanza anti assembramenti.

Toscana

In Toscana 1.323 nuovi casi di Coronavirus su 10.551 tamponi diagnostici svolti. I guariti sono 1.580 mentre i morti sono 48. Il bollettino giornaliero della Regione conferma una frenata dei casi, ma a fronte di una netta riduzione di test molecolari. A questi, tuttavia, si aggiungono 1.182 tamponi antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore. Un dato che si riflette nel rapporto fra nuovi positivi e casi testati: il 29,2%. A livello ospedaliero, invece, a fronte di un incremento dei ricoverati nelle aree Covid degli ospedali (2.128, +45 rispetto a ieri), si registra anche una lieve flessione dei malati in terapia intensiva (296, -2). Dall'inizio dell'emergenza sono 96.028 i contagi accertati, 41.345 i guariti e 2.264 i decessi. In base a quanto accertato dalle aziende sanitarie sono inoltre 50.291 i malati con sintomi lievi in isolamento domiciliare (-350), e 49.610 le persone poste in sorveglianza attiva (-278) a seguito di contatti con casi infetti.

Puglia

In Puglia i nuovi positivi al Covid sono 980 su 3.869 test effettuati. Le vittime sono invece 40. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 723.172 test, 11.288 sono i pazienti guariti e 31.979 gli attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 44.487.

Abruzzo

In Abruzzo si registrano 640 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 100 anni), che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 24.288. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 89. Il bilancio dei deceduti è invece 18 (5 casi sono riferiti a morti avvenute nelle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 804 (di età compresa tra 54 e 93 anni). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7.135 dimessi/guariti (+404 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 380.408 test (+4.491 rispetto a ieri). I ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 672 (+8 rispetto a ieri), 71 (-1 rispetto a ieri) sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 15.606 (+211 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Le altre regioni

In Friuli Venezia Giulia si sono registrati 277 nuovi casi (il 12,93% dei 2.916 tamponi eseguiti) e 27 decessi. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 161 nuovi casi su 1.239 tamponi testati. In Basilicata i nuovi positivi sono 281 su 1.923 tamponi.