Roma, 22 novembre 2020 - Si attendono conferme dai dati Covid di oggi. E si spera che il bollettino quotidiano del ministero della Salute mostri una ulteriore frenata del Coronavirus in Italia. I dati di ieri hanno certificato che il Sars-Cov-2 colpisce ancora duro, ma qualche spiraglio si intravede: a cominciare dal calo del rapporto positivi tamponi, sceso di un punto a 14,6% dal 15,6% di venerdì. Rallenta anche l'incremento delle terapie intensive: 'solo' 10 nelle 24 ore in esame. Resta alto il numero dei morti, ieri ancora 692. Primi dati dalle regioni: contagi in calo in Veneto, lieve aumento in Toscana e Marche.

Le ultime notizie

A tenere banco sono sempre le possibili riaperture del prossimo Dpcm di Natale 2020. Le regioni attendono con ansia di sapere se e quando potranno uscire da zona rossa e zona arancione. Lombardia e Piemonte sono tra le prime a confidare nel 'declassamento', mentre l'Emilia-Romagna e le Marche puntano sul ritorno in zona gialla.

Un sondaggio di Noto pubblicato dal nostro giornale mostra come sei italiani su dieci siano faveroveli a un allentamento delle restrizioni sotto le feste. La maggior parte si dice ancora confusa sulle regole, i divieti non sono ritenuti chiari. Se riaperture saranno, e non è detto, restano un rebus sia le date (si è ipotizzato un allentamento a due tempi, per favorire lo shopping natalizio), sia la consistenza dell'allentamento. Sotto la lente, in particolare, possibili deroghe per lo spostamento tra regioni. Intanto dall'Oms arriva un monito: se l'Europa non si attrezzerà ora, è concreto il rischio di una terza ondata Covid a inizio 2021. L'esempio da seguire, spiega l'inviato speciale dell'Organizzazione David Nabarro, è quello dei paesi asiatici.

Covid oggi in Italia: dati del 22 novembre

Non appena saranno diffusi, in questa sezione riporteremo gli aggiornamenti su nuovi casi, morti e guariti.

Tabella Coronavirus

-

News dalle regioni / Veneto

Contagi in calo in Veneto: sono 2.956 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri 3.570). Scendono anche i decessi: 31, contro i 67 di venerdì Il lieve aumento la pressione sugli ospedali: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 2.328 malati Covid (+7), nelle terapie intensive 297 (+6). I soggetti in isolamento domiciliare sono 39.051 (-106).

Toscana

Crescono di 1.929 unità (ieri +1.892) i casi di Coronavirus in Toscana, dove purtroppo si registrano altri 51 decessi. Si tratta di 25 uomini e 26 donne con un'età media di 85,5 anni. I ricoverati sono 2.083 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 298 in terapia intensiva (2 in più).

Marche

Altri 529 casi di Covid nelle Marche, in crscita rispetto ai 452 di 24 ore fa. Aumenta anche il rapporto positivi tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, pari al 29,5% e stabile (ieri 29,6%).

Puglia

Sono 1.327 i nuovi casi di Covid in Puglia, in lieve calo rispetto a 24 ore fa quando erano stati 1.377. Oggi purtroppo si registrano altri 32 decessi, ieri erano stati 19.