Roma, 16 gennaio 2021 - Si attende il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Coronavirus in Italia con i dati su nuovi contagi, morti e ricoveri, mentre entra in vigore il nuovo Dpcm (le regole resteranno in vigore fino al 5 marzo) e molte regioni cambiano colore. Intanto la Pfizer prova a rassicurare l'Unione europea dopo l'annuncio di una riduzione delle consegne del vaccino sviluppato con la BioNTech e annuncia un "piano" per aumentare la produzione del siero e limitare i ritardi della consegna a una settimana. Salgano invece a 291 i medici deceduti in Italia dall'inizio della pandemia di Covid a seguito della morte di altri due dottori (Costantino Ciavarella, sindaco e medico di medicina generale di San Nicandro Garganico, e Giuseppe De Vita, di Trebisacce, medico del Servizio di emergenza territoriale 118).

Covid, il bollettino del 15 gennaio

Boom di contagi nelle carceri

E si registra un'impennata di casi Covid-19 nelle carceri milanesi: in una settimana sono cresciuti del triplo mentre in tutta l'Italia sono aumentati del 25%, secondo ultimi dati comunicati dal Dap ai sindacati della polizia penitenziaria. In tutto il Paese i detenuti positivi sono 718 (681 asintomatici, 11 con sintomi e 26 ricoverati): 228 nella sola Lombardia. La seconda regione per numero di contagi è il Lazio, quasi tutti concentrati nei penitenziari romani. A Rebibbia sono 54 i positivi, 35 a Regina Coeli. Sessanta i casi in Veneto (37 a Vicenza e 23 a Venezia). Gli altri focolai di maggiore entità sono a Sulmona (53 detenuti), a Napoli nel carcere di Secondigliano (40), a Palermo nel penitenziario di Lorusso (40) e a Lanciano (29). In tutta Italia i poliziotti penitenziari contagiati sono 640. Sommati al personale (61) portano a 701 il totale dei positivi nell'amministrazione penitenziaria.

Il bollettino del 16 gennaio

Dati dalle regioni / Veneto

In Veneto, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.929 nuovi casi di Coronavirus (il numero complessivo sale 296.803) e 73 morti (7.932 il totale). Aumentano di 8 unità i pazienti in terapia intensiva (357 il totale), mentre calano i ricoveri negli altri reparti Covid che ora sono 2.733 (-88). Gli attulamente positivi in regione sono 72.371 (-2.987)

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 10.600 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.123 casi positivi, di cui 406 in provincia di Bari e 239 in provincia di Taranto. Sono stati inoltre registrati 15 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.174.161 test, 49.692 sono i pazienti guariti e 56.003 sono i casi attualmente positivi.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 467 casi di 'Covid-19', il 29% rispetto ai 1.611 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 571, il 28,6% rispetto ai 1.993 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 49.671.

Toscana

Sono 436, su 9.354 tamponi molecolari e 5.172 test rapidi, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. Il totale in regione sale così a quota 127.446. Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 5 uomini e 12 donne (i morti totali sono ora 3.957). I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 831 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%), 125 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%). Complessivamente, 7.808 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (54 in più rispetto a ieri, più 0,7%). Le persone complessivamente guarite sono 114.850 (378 in più rispetto a ieri, più 0,3%): 439 nelle ultime 24 ore.

Le altre regioni

In Valle d'Aosta si sono registrati altri 21 positivi e un morto.