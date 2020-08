Roma, 28 agosto 2020 - Trend in crescita negli ultimi giorni e nuovi focolai. Il bollettino sul Coronavirus di oggi arriva dopo due giorni di contagi in salita, con i tamponi sopra quota 90mila. Attesa dunque per gli agggiornamenti su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. E' di oggi la notizia che 21 dipendenti del club Phi Beach, in Costa Smeralda, in Sardegna, sono risultati positivi. Tiene banco ancora il tema scuola, con tutte le incertezze collegate alla ripartenza. Per il distanziamento servono 20mila mezzi in più, secondo le aziende di trasporto pubblico locale. Nel resto d'Europa la situazione continua a peggiorare. Dopo il caso della Francia, con 6mila nuovi casi in 24 ore, occhi puntati anche su Germania e Gran Bretagna, che crescono a un ritmo superiore alle 1.500 unità al giorno.

I numeri del Covid del 28 agosto

Oggi 1.462 nuovi casi, 9 i morti.

La tabella: tutte le regioni

​Lazio, 166 nuovi positivi (87 a Roma)

"Oggi nel Lazio si registrano 166 casi. Di questi, 87 sono a Roma", rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, aggiungendo che nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un decesso e che "si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 60%) e in particolar modo con link alla Sardegna (38%)".

Toscana, altri 82 casi

In Toscana sono 11.595 i casi di positività al Coronavirus, 82 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 65 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media degli 82 casi odierni è di 35 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 36% tra 26 e 40 anni, il 23% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 67% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Delle 82 positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 9 per motivi di vacanza (5 Grecia, 3 Spagna, 1 Croazia).

Puglia sopra quota 50

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.226 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 52 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 6 nella provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Marche, frenata dopo il boom

Sono 17 i nuovi casi accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 783 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: 8 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Macerata, 3 in quella di Ascoli Piceno, 1 nel Fermano e 1 non residente in regione.

Francesco Merloni ricoverato dopo la Sardegna