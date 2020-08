Roma, 28 agosto 2020 - Se l'Europa continua a preoccupare (la seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus è già realtà) con gli oltre 6mila casi in un giorno accertati ieri in Francia, anche i dati complessivi della pandemia ogni giorno fanno paura. Gli Stati Uniti hanno superato quota 180mila morto. In Germania si sono regvistrati altri 1.571 casi. L'America Latina ha superato i 7 milioni di contagiati.

Germania, quasi 240mila contagi

Sono 1.571 i nuovi casi di coronavirus confermati in Germania. Secondo i dati dell'Istituto Robert Koch (Rki) dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ormai 239.507 i contagi accertati e 9.288 le vittime, tre in più rispetto al bollettino di ieri. Sono invece 213.200 le persone guarite. Nella tradizionale conferenza stampa d'estate la cancelliera Angela Merkel ha parlato della pandemia: "Dobbiamo sapere che nei prossimi mesi alcune cose saranno ancora più difficili di quanto lo siano adesso, in estate. Nei prossimi mesi l'importante sarà di tenere bassi i contagi, sui posti di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni private". Dovremo convivere ancora a lungo con questo virus", ha aggiunto Merkel, dato che "la situazione è ancora seria. E anche voi continuate a prenderla sul serio". La cancelliera ha parlato anche del Recovery Fund: dicendo di sperare che "mostri i suoi effetti nel 2021". Infine ha auspicato che non siano i bamvbini "i perdenti della crisi".

Gran Bretagna, più alto aumento da giugno

Il Regno Unito ha registrato il più alto aumento giornaliero di casi di coronavirus da giugno, con 1.522 casi positivi ieri sera. Sono stati segnalati altri 12 decessi, continuando una tendenza al ribasso. Da domani intanto, nell'ambito delle restrizioni anti-coronavirus, Svizzera, Giamaica e Repubblica Ceca saranno gli ultimi ad essere aggiunti all'elenco dei Paesi al ritorno dai quali i viaggiatori dovranno rispettare una quarantena nel Regno Unito. Chiunque arrivi da quei Paesi dovrà isolarsi per 14 giorni. Le persone che arrivano in Scozia dalla Svizzera devono già isolarsi.

Croazia sulla lista rossa

La Croazia ha registrato questa settimana una serie di record negativi di nuovi casi di coronavirus che ha indotto altri Paesi a mettere Zagabria sulla lista rossa per i rientri dalle vacanze: mercoledì è stato segnato il record giornaliero assoluto con 358 contagi, giovedì i casi sono stati 304 e 357 oggi. La maggior parte delle infezioni riguarda giovani che hanno frequentato si sono contagiate i bar e i locali notturni sulla costa, per i quali sono state imposte restrizioni solo due settimane fa (con la limitazione dell'orario di lavoro fino a mezzanotte).

Attualmente nel Paese ci sono 2.560 casi attivi. Il totale delle vittime ha raggiunto quota 180. Dopo che Italia e Austria hanno messo la Croazia sulla lista rossa imponendo test e quarantena per chi rientra dalle vacanze, simili misure sono state decise nei giorni scorsi da Slovenia, Danimarca, Slovacchia e Ungheria. Sulla costa croata ci sono ancora 400 mila turisti stranieri, tra i quali circa 20 mila italiani.

Stati Uniti, oltre 180mila morti

Oltre 180.000 morti negli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore il Covid-19 ha ucciso 931 persone, portando il bilancio dall'inizio dell'epidemia a 180.527 morti nel Paese, il più colpito al mondo in valore assoluto. Gli Stati Uniti hanno anche registrato 42.859 nuovi casi in un giorno. In tutto, più di 5,8 milioni di persone sono state infettate e più di 2,1 milioni sono state dichiarate guarite.

Brasile, altri 44mila positivi

Il Brasile ha registrato 44.235 nuovi casi e ulteriori 984 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a oltre quota 3,76 milioni, inclusi 118.649 morti.

America Latina, 7 milioni di casi

L'America Latina ha superato oggi i sette milioni di casi. L'attuale bilancio nella regione è di 7.020.744 contagi, con il Brasile sempre in testa alla classifica (3.761.391 casi), seguito da Perù (621.997), Colombia (581.995), Messico (579.914) e Cile (404.102).

Russia, quasi un milione di casi

La Russia ha registrato 4.829 casi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 980.405. Lo ha indicato il centro di risposta al coronavirus. Mosca ha registrato 654 casi, San Pietroburgo 187, la regione di Mosca 150. Nello stesso periodo si sono registrati 110 decessi, portando il totale a 16.914, e 5.905 guarigioni portando il totale a 798.466.

Parigi, mascherina ai ciclisti

Un'ora dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di mascherine in tutte le strade di Parigi, è arrivata la decisione che ha salvato l'esercito delle bici: chi pedala sulle due ruote, ma anche chi esce per la corsa quotidiana, non è obbligato a coprirsi il volto. Stamattina, alle 8 è entrato in vigore il nuovo decreto che vuole tutti i parigini in mascherina, alle 9 l'annuncio della prefettura, che si è piegata al Comune: "Non si potrà esigere la mascherina dalle persone che esercitano un'attività fisica come la corsa o il ciclismo". Restano sospesi, perché non menzionati nel comunicato, i tanti parigini che sfrecciano sulla 'trottinette', il monopattino, e chi si sposta in moto o in motorino.

India, boom di contagi

Sono 77.266 le nuove infezioni registrate in India nelle 24 ore: si tratta dell'aumento piu' drastico di sempre, che porta a 3,39 milioni il numero complessivo dei contagi nel Paese.