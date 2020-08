Washington, 27 agosto 2020 - La pandemia da Coronavirus nel mondo non frena la sua corsa - superati gli 820mila morti - con nuovi record di contagi in Argentina e in India. E ora anche l'Europa sembra parecchio spaventata: tutti i Paesi temono in particolare il ritorno a scuola e corrono ai ripari.

Germania, multa a chi non porta mascherina

La cancelliera tedesca Angela Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria. Lo apprende la Dpa da alcune fonti. La misura dovrebbe essere inclusa nel position paper del governo federale in vista dei colloqui tra la cancelliera e i governatori dei 16 stati della Germania, durante i quali si tenterà di coordinare le regole per prevenire la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, alla luce del numero crescente di contagi.

Inoltre Merkel vuole vietare tutti i grandi eventi -concerti, festival e manifestazioni sportive- fino al 31 dicembre. Potranno essere fatte eccezioni sui grandi eventi nei land con un basso tasso di contagio, a condizione che siano presenti solo persone residenti nella regione o provenienti da aree con la stessa situazione sanitaria. La cancelliera chiederà anche di limitare le riunioni private a un massimo di 25 persone, che potranno salire a 50 in luoghi pubblici come i ristoranti.

Francia, mascherina obbligatoria a scuola

Le mascherine saranno obbligatorie nelle scuole medie e superiori, anche durante la ricreazione. E' quanto risulta dal protocollo sanitario aggiornato dal ministero dell'Istruzione francese in vista dall'inizio del nuovo anno scolastico. La mascherina è obbligatoria a partire dagli undici anni e in ogni caso dall'ingresso alle scuole medie. Gli alunni dovranno indossarle anche "negli spazi chiusi come negli spazi esterni", quindi anche durante la ricreazione.

Gran Bretagna e mascherine

Giravolta di Boris Johnson sulle mascherine a scuola (la cui ripartenza è confermata in tutto il Regno Unito). Le mascherine ora vanno portate, seppure non in classe, dagli studenti delle secondarie sopra i 12 anni, dagli insegnanti e da tutto il personale in qualunque spazio collettivo come corridoi, ingressi, eccetera. L'indicazione - varata per primo dall'esecutivo locale della Scozia a partire da lunedì 31 - è stata estesa in extremis alla più popolosa Inghilterra dal governo nazionale del premier Tory, con una evidente correzione di rotta. In morti in Gran Bretagna sono ufficialmente circa 41.500 morti: la cifra più alta in Europa in termini assoluti, seconda a Spagna e Belgio in rapporto alla popolazione.

Argentina da record

Il ministero della Sanità argentino ha confermato che nel Paese si sono registrati in un giorno 10.550 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2, il terzo picco consecutivo di contagi, che porta a 370.188 i casi accumulati dall'inizio della pandemia. L'Argentina, che alla vigilia aveva registrato circa 7mila casi, ha avuto ieri, mercoledì, altri 276 morti, che portano a 7.839 i deceduti a causa della Covid-19, la malattia provocata dal virus. I guariti sono 268.801. La provincia di Buenos Aires è la più colpita, con 230.332 casi accumulati, dopo i 6.628 registrati nelle ultime 24 ore (anche in questo caso si tratta di un picco giornaliero). Secondo le autorità sanitarie, il 61,1% dei casi accumulati sono frutto di contagio a livello di comunità, il 24% sono contatti stretti di casi confermati e solo lo 0,3% sono contagi importati dall'estero.

India

Con altri 75.760 casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, l'India ha superato i 3,3 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Stando a quanto riferito oggi dal ministero della Salute, sono oltre 2,5 milioni i guariti, mentre i casi attivi sono quasi 726.000. Altre 1.023 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per un totale di 60.472 decessi.