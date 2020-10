Roma, 29 ottobre 2020 - "Tutti i governi Ue con i loro meriti e demeriti, e ciò riguarda anche il nostro governo, sono stati costretti a fare un passo indietro. La scorsa settimana il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare uniti". Riceve un applauso, nell'aula della Camera, il premier Giuseppe Conte, che interviene nel corso dell'informativa sull'ultimo Dpcm sul Coronavirus. "Il governo è consapevole dagli immani sacrifici - ha proseguito il premier -, siamo sensibili alle manifestazioni di dissenso, protesta e frustrazione che si sono manifestate, cittadini che esprimono pacificamente il proprio disagio, che temono per il futuro delle proprie attività e del lavoro. Per questo abbiamo ritenuto giusto di confrontarci subito con le categorie più penalizzate, per annunciare le proposte di ristoro e di indennizzo individuate tempestivamente dal governo".

Entrando nel merito, con il dl ristori, ha aggiunto il premier, "il governo ha predisposto adeguati strumenti di intervento a supporto di tali categorie" colpite dal Dpcm "per evitare che la crisi sanitaria si trasformasse in crisi economica e sociale, generando nuove diseguaglianze". Lo stop ai cinema, ai teatri, agli spettacoli "è stata una scelta tra le più dolorose - ha dichiarato Conte -. I protagonisti del mondo dello spettacolo stanno affrontando, ormai da molti mesi, enormi difficoltà. Purtroppo gli stessi protocolli di sicurezza hanno limitato la presenza del pubblico, contribuendo al depauperamento del settore". Ed è una scelta che "ci pesa anche - ha proseguito -, se non di più, per il valore sociale e culturale di questi luoghi, sappiamo quanto in quegli spazi la persona nutra lo spirito, in quei luoghi si rafforza il sentimento di appartenenza ad una dimenzione collettiva". "Ribadisco quindi - ha continuato Conte - che le attività sospese dal Dpcm non sono state sospese perché non ritenute essenziali. La scelta discende esclusivamente dalla necessità, fondata su evidenze scientifiche, di diradare il più possibile i contatti sociali. Per lo stesso motivo abbiamo deciso la didattica a distanza" per le scuole superiori. E, ha aggiunto, "analoga ratio corrisponde all'incentivazione dello smart working".

Sul Recovery fund, invece, "la risposta sanitaria dell'Ue rimane collegata a quella economica - ha dichiarato il presidente del Consiglio -. Le due dimensioni sono complementari. Rimane urgente una positiva conclusione del negoziato sul Next Generation EU, far partire subito il programma è un obbligo prima di tutto morale verso i cittadini".

Il presidente del Consiglio ha anche ringraziato l'opposizione: "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto i nostri sforzi e tutti coloro che, pur nella legittima dialettica politica, che caratterizza e deve caratterizzare una moderna democrazia, offrono e vogliono continuare a offrire un contributo costruttivo a questi nostri sforzi protesi al bene e all'interesse del paese". Poi ha assicurato: "Quel che possiamo assicurare è che il governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese e tutti noi del governo siamo consapevoli che dobbiamo impegnarci con la massima determinazione". E ha concluso l'intervento citando Albert Einstein: "Siamo consapevoli che siamo qui non per noi ma per gli altri uomini, anzitutto quelli dal cui sorriso e benessere dipende la nostra felicità ma anche da quella moltitudine di sconosciuti alla quale ci lega un vincolo di simpatia".