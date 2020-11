"La vera tenerezza per gli esseri umani ti sopraffà quando non ti stanno più intorno", diceva Elias Canetti che sull’argomento era piuttosto ferrato, avendo impiegato circa quarant’anni della propria esistenza per completare la scrittura del monumentale saggio Massa e potere. Oggi il potere c’è sempre, manca la massa. Per via del Covid stiamo imparando a vivere nel vuoto delle altre persone. Viviamo un dolore solitario, come quello che attanaglia la città della Peste di Camus: "Quella reclusione che portava con sé una spaventosa libertà rispetto a tutto ciò che non era il presente, mentre era verso la felicità che tutti volevano tornare". Di anime in attesa, parla Camus, e noi quello siamo. Chiusi in casa, in attesa che tutto questo finisca, e se andiamo fuori, andiamo fuori da soli, stiamo in fila da soli, distanziati, sospettosi, pronti alla fuga. Siamo pubblico assente dai cinema, dai teatri o dagli studi tv: su La7 Zoro, a Propaganda Live, ha piazzato su ogni poltrona del suo salotto tv il cartonato di un personaggio noto, da Ezio Bosso a Thom Yorke, da Proietti a Ocasio-Cortez; a...

