Covid oggi: contagi e morti in Italia. Il bollettino del 3 marzo regione per regione

Roma, 3 marzo 2022 - In attesa del nuovo bollettino Covid che arriverà nel pomeriggio, l'attenzione è oggi sull'ipotesi di una recrudescenza dell'epidemia di coronavirus legata ai profughi in arrivo dall'Ucraina. E' la Fondazione Gimbe a sottolineare che il 63,8% della popolazione ucraina non è vaccinata. Un dato che "non deve essere sottovalutato". Il presidente Gimbe Nino Cartabellotta suggerisce che il governo includa nei piani di accoglienza la vaccinazione di anziani e fragili provenienti dalle zone di guerra. D'accordo il virologo Fabrizio Pregliasco che ricorda come in un contesto di guerra le regole igieniche e il distanziamento passino in secondo piano. Le ripercussioni sono possibili anche in Italia: "Non voglio esagerare dicendo che il Covid tornerà in modo pesante ma ci saranno possibili colpi di coda", ha detto a Fanpage. Il bollettino di ieri, 2 marzo Sommario Bollettino di oggi Veneto Puglia Toscana Sardegna Umbria Le altre regioni Di seguito i dati in arrivo dalle Regioni con l'aggiornamento sui nuovi casi di SarsCov-2 in Italia, sul numero di morti con diagnosi di Covid, sulla situazione negli ospedali. Nelle ultime settimane si è assistito a un calo di tutti gli indicatori, sempre più netto anche quello di ricoveri ordinari e in terapia intensiva, mentre il numero delle vittime resta sopra 200. Più tardi sarà diffuso il report riepilogativo del Ministero della Salute, con il dato complessivo nazionale. Covid in Italia, il bollettino di oggi Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il bollettino di ministero della Salute e Protezione civile, con il numero dei nuovi casi, dei morti, e dei ricoveri in Italia. Veneto Stabile ormai da diverso tempo al di sotto di quota 5mila il numero dei nuovi contagi nelle 24 ore in Veneto. Il report della Regione Veneto parla oggi di 3.918 nuove infezioni per un totale ...