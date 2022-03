Bollettino Covid oggi: dati del 2 marzo. Contagi, morti, ricoveri in Italia

Roma, 2 marzo 2022 - I ricoveri Covid sono in picchiata: in attesa del nuovo bollettino con i dati sui casi di coronavirus in Italia aggiornati ad oggi, 2 marzo, continuano ad arrivare buone notizie sul fronte degli ospedali. L'agenzia Agenas, nel suo punto quotidiano, riporta l'ulteriore calo della percentuale di occupazione dei posti letto, che oggi è al 16% (-1% rispetto a ieri). Un anno fa era il 30%. L'occupazione delle intensive è invece al 7%, a fronte del 25% dello scorso anno. Fiaso (la federazione delle strutture ospedaliere italiane) segnala invece che nell'ultima settimana c'è stata una drastica riduzione dei ricoveri, pari al 21,6%: è il calo più netto registrato nell'ultimo mese. Nei reparti la diminuzione dei pazienti si attesta al 22% e nelle terapie intensive è pari al 18%. Qui di seguito i report quotidiani in arrivo dalle Regioni con il conto dei nuovi contagi e degli altri indicatori della pandemia. Gli occhi ora sono puntati sui morti, che dovrebbe a breve scendere in modo consistente, seguendo la contrazione delle ospedalizzazioni. Ieri (qui il bollettino dell'1 marzo) le vittime registrate erano 233: un numero ancora alto. Intanto il Senato ha dato oggi il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto Covid che disciplina, tra l'altro, l'obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Favorevoli 193, contrari 35.

Sono 3.434 i nuovi positivi a coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore in cui si registrano anche 7 decessi. In isolamento sono 51.177 persone. In calo anche le ospedalizzazioni: sono 535 i ricoverati in area non critica (-29) mentre in terapia intensiva sono 45 (-5).

In Puglia i nuovi casi sono 3.302 su 26.836 test giornalieri registrai (il 12,3%), mentre sono 13 le persone morte. Continua a calare i dato degli attualmente positivi: oggi sono 75.557 (ieri erano 77.380). Cala anche il numero dei ricoverati in area non critica che sono 581 (ieri 593) e anche quello dei ricoverati in terapia intensiva che sono 33 ( ieri erano 36).

La Toscana conta 2.413 nuovi casi di Coronavirus su 24.388 tamponi. Nelle ultime 24 ore il tasso di positività arriva al 9,89% sul totale dei test e al 47,5% sulle prime diagnosi. Oggi si registrano 18 nuovi decessi. Le persone in isolamento domiciliare sono 26.284 (1.653 in meno rispetto a ieri, meno 5,9%). I pazienti ricoverati nei posti letto Covid sono complessivamente 826 (20 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%), 55 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 1,9%). I guariti sono 825.177 (4.068 in più rispetto a ieri, più 0,5%).

In Sardegna si registrano oggi 1.172 ulteriori casi confermati di positività (di cui 943 diagnosticati da antigenico). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 29 (+3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 325 ( +19 ). Sono 27.393 i casi di isolamento domiciliare (-2092 ). Si registrano 4 decessi.

Nell'ultima giornata 1.092 casi di positività (1.020 emersi da test antigenici) al coronavirus nelle Marche e prosegue il calo dell'incidenza che si attesta a 631,67 (ieri 664,64). Resta alta la percentuale di positivi tra i tamponi del (40,5% su 2.697).

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 585 nuovi casi di coronavirus. La Regione segnala anche 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 191. In Alto Adige sono 377 i nuovi casi di SarsaCov-2 su 4.646 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessuna persona è deceduta nelle ultime 24 ore. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati negli ospedali.

I numeri oggi più rilevanti sono quelli dell'Istat: riguardano i decessi per Covid. Da inizio pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178mila decessi. Lo si legge nel rapporto congiunto dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale. Ulteriori dati fanno luce sulla distinzione tra 'morti con Covid' e 'morti per Covid', argomento usato da chi nega la pericolosità del SarsCov-2. Nel 90% delle schede sui decessi dello scorso anno, il Covid-19 è indicato come causa direttamente responsabile del decesso. Il Covid-19 è l'unica causa nel 23% dei casi, mentre nel 29% dei casi è presente una concausa oltre a Covid-19 e nel 48% si riscontra più di una causa. In 9 casi su dieci delle cosiddette 'morti Covid', c'è dunque un rapporto di causa-effetto tra il virus e il decesso.