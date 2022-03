Covid oggi Italia, bollettino del 4 marzo: dati su contagi, morti e ricoveri

Articolo : Covid e profughi, Giani: "In Toscana vaccino e tampone per tutti"

Roma, 4 marzo 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia: si attendono nel pomeriggio i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Nel mentre, continua la discesa settimanale dell'incidenza a livello nazionale, arrivando a 433 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 25 febbraio-3 marzo (contro i 552 ogni 100mila abitanti del periodo 18-24 febbraio). E' quanto rileva la cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni riunita questa mattina. In leggera risalita, invece, l'indice Rt, che passa dallo 0,73 della settimana scorsa a 0,75 (range 0,67 - 0,96).

Sono 3.888 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 7,09% dei 54.775 test processati. La gran parte delle nuove positività è stata rilevata in provincia di Lecce in cui si contano 1.204 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono le province di Bari con 1.102 casi, Foggia con 524, Taranto con 463, Bat con 282 e Brindisi con 280. Altri 20 casi riguardano residenti fuori regione e di 13 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 74.644 di cui 572 ricoverati in area non critica covid (8 in meno rispetto a ieri) e 29 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 11.

Sono 3.769 i positivi al Covid-19 individuati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 6,13% dei tamponi effettuati. A dirlo nel corso di un punto stampa è stato il presidente del Veneto Luca Zaia. Scende di 32 il totale dei ricoverati, oggi a 1.013 posti letto occupati tra aree mediche (29 in meno rispetto a ieri) e terapie intensive (tre in meno). Quindici i decessi.

In Toscana sono 866.985 i casi di positività al Coronavirus, 2.751 in più rispetto a ieri (955 confermati con tampone molecolare e 1.796 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 832.696 (96% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.032 tamponi molecolari e 17.418 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,3% è risultato positivo. Sono invece 5.238 le persone testate oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,5% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 25.192 (-3,2% rispetto a ieri). I ricoverati sono 783 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (6 in meno). Si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne con un'eta' media di 86,9 anni.

Prosegue la discesa del tasso di incidenza cumulativo nelle Marche, arrivato a 584,38 su 100mila (ieri era 589,51), mentre si registrano nell'ultima giornata 1.502 nuovi casi di Covid, secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. La positività è 41,6% di 3.614 tamponi del percorso diagnostico, su 5.209 tamponi totali analizzati. Le persone con sintomi sono 298, i contatti stretti di casi positivi 443, i contatti domestici 406, i positivi in setting scolastico formativo 22, i contatti in setting lavorativo 3, i casi in fase di approfondimento epidemiologico 319. La provincia di Ancona totalizza 416 nuovi casi, seguita da Pesaro Urbino con 277, Macerata con 263, Ascoli Piceno con 244, oltre a 64 casi fuori regione. Il contagio interessa soprattutto le fasce di età 25-44 anni con 375 casi, 45-59 con 306, 14-18 anni con 200.

In Alto Adige sono 461 i nuovi casi di Covid-19 su 4.996 tamponi processati nella giornata di ieri. In Basilicata sono 494 i nuovi casi di contagio, su un totale di 2.707 tamponi, e si registrano 3 decessi.