Pd presenta pdl "Lavoro poi stacco", per diritto alla disconnessione Roma, 2 ott. (askanews) - "Lavoro poi stacco", per il diritto alla disconnessione dal lavoro. È l'obiettivo della proposta di legge presentata oggi alla Camera dai deputati Pd, Arturo Scotto, primo firmatario, dalla capogruppo, Chiara Braga e dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, oltre al direttivo della associazione 'L'asSociata', presieduta da Luca Onori. Scotto ha spiegato che "sul diritto alla disconnessione, è diritto di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice poter chiudere al termine del turno il proprio rapporto con il lavoro, perché nessuno può vedere sacrificato il proprio tempo di vita sulla base esclusivamente del volere del datore di lavoro", ha spiegato ancora Scotto. "Deve poter staccare e questo deve essere determinato attraverso una legge che stabilisca che deve esserci un tempo di 12 ore dopo il quale nessuno può essere disturbato. E deve essere chiaro che c'è bisogno di strumenti a disposizione dei lavoratori per poter staccare, anche strumenti tecnologici", ha concluso.