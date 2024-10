L'Idf diffonde immagini delle operazioni di terra nel Sud del Libano Roma, 9 ott. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso le immagini di quelle che vengono definite operazioni di terra delle truppe nel Sud del Libano. Il movimento libanese Hezbollah ha affermato di aver respinto per due volte le truppe israeliane che tentavano di infiltrarsi nella parte meridionale del Paese. In un comunicato, il gruppo ha dichiarato che i suoi combattenti hanno fatto esplodere "un ordigno contro una forza nemica israeliana" e hanno ingaggiato "un combattimento con essa mentre tentava di infiltrarsi nella città di confine di Blida" (Sud-Est). In un'altra dichiarazione, Hezbollah ha affermato che i suoi combattenti hanno preso di mira i soldati israeliani "con proiettili di artiglieria" mentre cercavano di avanzare "alle 4.55 di mercoledì verso la zona di confine di Labouneh" (Sud-Ovest).