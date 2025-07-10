Passera ha aderito all'opas di Banca Ifis, apportato il 3,97%

Corrado Passera, fondatore e ad di Illimity aderisce all'opas di Banca Ifis e, con due operazioni contestuali il 4 luglio, apporta tutto il suo pacchetto di azioni pari al 3,97% del capitale.
Ieri sera Borsa Italiana, rendendo conto delle adesioni al 9 luglio alle offerte in corso aveva segnalato che complessivamente risultano apportate azioni pari all'85,215125% del capitale. L'offerta si chiuderà venerdì ma, ricorda Borsa Italiana le azioni ordinarie illimity Bank acquistate sul mercato nei giorni 10 e 11 luglio non potranno essere apportate in adesione.