Wimbledon 2022 oggi: Sinner batte Wawrinka e vola al secondo turno

Londra, 27 giugno 2022 - Nel giorno 1 a Wimbledon gli azzurri che festeggiano il passaggio del turno sono Jannik Sinner ed Elisabetta Cocciaretto. Fuori invece il veterano Fabio Fognini, finito ko con la sua bestia nera Tallon Griekspoor, e l'esordiente Andrea Vavassori, e nel tabellone femminile Martina Trevisan, ko nel derby con la Cocciaretto, e Lucia Bronzetti.

Risultati degli italiani

Jannik Sinner vola al secondo turno di Wimbledon, mentre subito out Fabio Fognini. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del seeding, ha avuto la meglio su Stan Wawrinka per 7-5 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e 40 minuti di gioco. Ora dovrà vedersela con uno fra Altmaier e Ymer. Fabio Fognini ko ancora con Tallon Griekspoor, l'australiano che lo aveva già battuto al primo turno degli Australian Open. L'azzurro finisce ko anche sull'erba londinese: 5-7 7-5 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco.

Esce al primo turno Andrea Vavassori, n.256 del ranking, eliminato all'esordio dallo statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP. Il 27enne torinese è finito ko 6-4, 6-4, 6-4 in un'ora e 46 minuti.

Il derby italiano femminile è stato vinto da Elisabetta Cocciaretto: la n.119 Wta ha sconfitto con il punteggio di 6-2, 6-0 l'altra italiana Martina Trevisan, n.29 del ranking e 22 del seeding, approdando così al secondo turno. La Cocciaretto al secondo turno affronterà Irina-Camelia Begu. la rumena si è imposta per 6-4 6-1 sulla georgiana Ekaterine Gorgodze. La Begu ha battuto la 21enne di Fermo agli Internazionali di Roma 2020.

Fuori all'esordio anche Lucia Bronzetti. La 23enne riminese, numero 73 del mondo è statta sconfitta 6-1 6-4 dalla statunitense Ann Li, numero 67 Wta.

