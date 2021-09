Roma, 18 settembre 2021- Dopo il successo in Conference Cup, la Roma torna in campo in Serie A in casa dell'Hellas Verona per cercare la quarta vittoria consecutiva in campionato e permettere a Mourinho di inseguire il record personale di risultati positivi in Italia.

Le probabili formazioni

Per il Verona ci saranno un po' di assenze alle quali sopperire: Tudor dovrà fare a meno di Veloso e forse anche di Tameze. Per questo il club veneto potrebbe puntare su Montipò in porta, difesa a quattro con Dawidowicz, Gunter e Magnani, mentre a centrocampo spazio a Faraoni, Ilic, Hongla e Lazovic. Barak e Caprari invece faranno da sostegno all'unica punta Simeone, il finalizzatore della squadra.

Per Mourinho invece non dovrebbero esserci tanti cambi in vista. In porta confermatissimo Rui Patricio, dietro a Smalling e Mancini, con Karsdorp e Vina che ritornerà sulla fascia. Cristante e Veretout formeranno la solita coppia di centrocampo, mentre Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Tammy Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

Dove vederla

Il calcio d'inizio della partita è fissato domani alle ore 18:00. Sarà possibile seguire Verona-Roma in esclusiva su DAZN, usufruendo del servizio in streaming su smart tv, smartphone, tablet e tutti i dispositivi supportati dall'applicazione.

