Roma, 18 settembre 2021 - Dopo la sconfitta in Europa League la Lazio torna in campo contro il Cagliari, che all'Olimpico inaugura la nuova era Mazzarri, subentrato in settimana a Semplici, mandato via dopo la sconfitta contro il Genoa di settimana scorsa.

Le probabili formazioni

Nella Lazio ritorno di Pepe Reina in porta dopo il turno di Europa League dove è stato schierato titolare Strakosha. In difesa ci sarà Marusic come terzino destro, titolare anche nella giornata scorsa contro il Milan al posto di Lazzari; resto del pacchetto difensivo completato da Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A centrocampo Leiva preferito a Basic ed Escalante, mentre in attacco ci sono Felipe Anderson e Pedri con Immobile.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, L. Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro.

Il Cagliari tiene il 3-5-2 di Semplici anche nella nuova esperienza di Mazzarri, alfiere del sistema a tre dietro. Esordio dal 1' per Caceres in difesa, mentre davanti vista l'indisponibilità di Pavoletti ci sarà il reparto più leggero con Keita e Joao Pedro.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita

Orari tv

La partita sarà in diretta dalle ore 18.00 su Dazn: sarà visibile su tutte le piattaforme che supportano lo streaming del match ossia pc, smart tv, console, tablet e smartphone.

