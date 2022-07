Juventus, Danilo: "Contro il Real vogliamo comandare. Obiettivi? Tornare alla vittoria"

Los Angeles, 29 luglio 2022 - Alla Loyola Marymount vanno avanti gli allenamenti della Juventus, che si avvicina all'ultima amichevole della tournée americana. I bianconeri affronteranno al Rose Bowl Stadium di Los Angeles il Real Madrid, nella notte italiana fra sabato e domenica, con inizio previsto alle 4. "Sarà una bella partita, anche emozionante per me, che ho trascorso a Madrid due anni - spiega Danilo, ex della sfida - Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco. Per esempio, ci stiamo allenando su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra arroganza, nell’essere sempre propositivi e nell’aver voglia di comandare il gioco".

Il bilancio della tournée

Il terzino brasiliano della Vecchia Signora è insomma soddisfatto del Summer Tour negli Stati Uniti. "Abbiamo fatto un buon lavoro in questi giorni; qui in America è stato bellissimo, dobbiamo ringraziare i fans per la splendida accoglienza", sottolinea Danilo, che parla poi di quelli che devono essere gli obiettivi stagionali. "Tornare alla vittoria. E questo si consegue solo lavorando in campo, sulla parte fisica, atletica, tecnica ma anche mentale, tenendo i piedi ben piantati per terra e affrontando tutte le partite con la stessa mentalità".

Il test con l'Atletico

Una volta terminata l'esperienza in America, la Juventus farà rientro a casa, per poi sfidare in amichevole un'altra spagnola. Si tratta dell'Atletico Madrid, avversario dei ragazzi di Massimiliano Allegri il 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, con calcio d'avvio in programma alle 20:45 (ora italiana). Un incrocio che rappresenterà un affascinante antipasto per i bianconeri della nuova stagione al via il 15 agosto con la gara con il Sassuolo all'Allianz Stadium.

