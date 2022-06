Tour de France 2024, Firenze-Rimini potrebbe essere la prima tappa

Firenze, 8 giugno 2022 - Il Tour de France 2024 potrebbe partire da Firenze. Le regioni Emilia-Romagna e Toscana stanno lavorando assieme da anni per accogliere la partenza del Tour e, secondo le ultime indiscrezioni, questo potrebbe accadere alla fine del giugno 2024. La prima tappa scatterebbe dal capoluogo toscano per terminare a Rimini, la seconda da Cesenatico a Bologna, la terza da Modena a Piacenza e la quarta a Pinerolo, per poi spostarsi in Francia. La decisione potrebbe arrivare tra qualche mese, mentre anche l'Olanda rimane tra i papabili candidati.

Bonaccini: "Obiettivo che sarebbe storico"



Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, si è espresso con cautela sulla possibilità che le tappe nel Bel Paese si possano realmente concretizzare: "La candidatura esiste, ma è l'unica cosa certa al momento. Stiamo lavorando per centrare un obiettivo che sarebbe storico. Il confronto con gli organizzatori del Tour e il direttore Christian Prudhomme prosegue in maniera proficua, ma per ora non è stato chiuso alcun accordo. Resta ancora molto da fare". L'eventuale conferma renderebbe omaggio a grandi ciclisti italiani del passato, da Bartali e Pantani fino a Bottecchia e Coppi.



