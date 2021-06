Roma, 18 giugno 2021 - La prova a cronometro dei campionati italiani di ciclismo 2021 sulla carta prevedeva un duello tra il campione uscente Filippo Ganna ed Edoardo Affini: invece a sorpresa a trionfare è Matteo Sobrero, fidanzato con Carlotta, sorella del fenomeno della Ineos Grenadiers. Il corridore dell'Astana-Premier Tech chiude in 58'40'': un tempo di ben 52'' più basso di quello messo a referto dal 'cognato', che delude le aspettative nell'ultima uscita prima di dell'avventura olimpica di Tokyo. Per Ganna hanno evidentemente pesato le fatiche del Giro d'Italia 2021, vissuto a totale servizio di Egan Bernal, mentre per Sobrero arriva la prima vittoria da professionista: e che vittoria. Per quanto riguarda invece la prova femminile, sempre sulle strade di Faenza nel primo pomeriggio a trionfare grazie a un tempo di 47'17'' era stata Elisa Longo Borghini, al quinto successo nazionale a cronometro: a completare il podio Soraya Paladin e Tatiana Guderzo.

La cronaca

Tra i 21 uomini al via non figurano corridori molto attesi come Alberto Bettiol (EF Education-Nippo), Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) e Manuele Boaro (Astana-Premier Tech). C'è invece Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), che mette a referto un tempo molto interessante al primo intermedio: un 22'47'' peggiorato di 2'' da Edoardo Affini (Jumbo-Visma). La musica cambia al passaggio di Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che scrive un 22'27'' prima di andare in difficoltà sullo strappo di Cima Sabbioni e fare peggio di 1'' rispetto al 'cognato' Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech) al secondo intermedio. Quest'ultimo chiude in 58'40'': un tempo che gli è sufficiente per laurearsi nuovo campione italiano a cronometro, succedendo così proprio a Ganna, che delude le aspettative e termina addirittura fuori dal podio.

Ordine d'arrivo cronometro campionati italiani maschili 2021

1) Matteo Sobrero (APT) in 58'40''

2) Edoardo Affini (TJV) +25''

3) Mattia Cattaneo (DQT) +41''

4) Filippo Ganna (IGD) +52''

5) Fabio Felline (APT) +2'20''

6) Samuele Rivi (EOK) +3'26''

7) Antonio Tiberi (TFS) +3'46''

8) Kevin Colleoni (BEX) +4'15''

9) Simone Bevilacqua (THR) +5'27''

10) Davide Bais (EOK) +5'50''



Ordine d'arrivo cronometro campionati italiani femminili 2021





1) Elisa Longo Borghini (Fiamme Oro) in 47'17''

2) Soraya Paladin (Liv Racing) +1'10''

3) Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre) +1'58''

4) Elena Cecchini (Fiamme Azzurre) +2'25''

5) Sofia Bertizzolo (Fiamme Oro) +2'49''

6) Vittoria Bussi (Open) +2'55''

7) Federica Damiana Piergiovanni (Valcar) +3'09''

8) Elena Pirrone (Fiamme Oro) +3'15''

9) Debora Silvestri (Top Girls-Fassa Bortolo) +3'47''

10) Letizia Paternoster (Fiamme Azzurre) +3'56''

