Roma, 28 aprile 2021 - Oggi al Senato si discute la mozione di sfiducia individuale presentata nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. E lui difende la sua azione di governo in un lungo intervento, in cui sottolinea come "dopo 7 governi" in cui il piano pandemico non era stato aggiornato, ora invece c'è. Quindi invita "all'unità" perché il nemico da combattere "è il virus". E ricorda come l'Italia sia arrivata "impreparata al Covid perché per decenni è stata trascurata la sanità pubblica considerata come un costo". "Si è alimentata negli anni l'illusione che la sanità privata potesse sostituire progressivamente quella pubblica. E' vero il contrario".

Speranza: "Non si fa politica sulla pandemia"

"Affronto questo dibattito e il voto finale - ha detto il ministro a inizio della sua relazione - con il rispetto che si deve a tutte le iniziative parlamentari e con la consapevolezza di aver ogni giorno servito il mio Paese con disciplina e onore in questi mesi terribili. Il 5 settembre 2019 ho giurato come ministro della Salute di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Ogni giorno ho tenuto fede a questo giuramento, facendo tutto quanto in mio potere per difendere la salute degli italiano. Questo è il faro che mi guida in ogni scelta e ogni azione".

L'intervento è stato salutato da un lungo applauso, interpretato così in un tweet dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà: "è la migliore risposta a chi vuole utilizzare la pandemia per fini politici. Tutto il Governo ha sempre agito in scienza e coscienza. In questo momento per il Paese è necessario rimanere compatti".

In conclusione il concetto saliente: "Comprendo le ragioni della battaglia politica. Ma la politica non è un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini. Anche a chi ogni giorno fa polemica continuo a rispondere: non dividiamo il Paese sulla pandemia. Perché sconfiggere il virus è ancora oggi il principale interesse dell'Italia e la premessa di ogni ripartenza economica e sociale. Rivendichiamo insieme il lavoro svolto dal Governo, gomito a gomito con le Regioni, molte delle quali governate attualmente anche dai sottoscrittori delle mozioni di sfiducia. Avrei potuto in questi mesi spesso scaricare sulle regioni responsabilità, e limiti che tanti hanno visto. Ma non lo ho mai fatto e non lo farò mai",ha evidenziato il ministro della Salute. "Ho sempre collaborato con tutti senza alcuna distinzione e con la massima disponibilità. Perché penso che in un grande Paese non si fa politica su una tremenda epidemia", ha rimarcato il ministro.

La Russa all'attacco: si dimetta

"Lei ha mentito sapendo di mentire anche qua in Aula e dando dati falsi alla Oms - è l'attacco diretto a Speranza del senatore di Fdi, Ignazio La Russa - Non lo dico io, ma i pm di Bergamo. A lei contestiamo la menzogna per coprire le inefficienze del suo ministero. Io non voglio calcare la mano nei suoi confronti, lei è un capro espiatorio, è colpevole in quanto inadeguato, non in quanto politicamente in grado di decidere alcunché: il piano dei vaccini dov'è? Siamo più indietro di tutti gli altri Paesi europei. E il coprifuoco? È possibile dire che il virus è efficace di notte di ma non di giorno? Siamo arrivati al cabaret". E ancora, sempre rivolgendosi a Speranza: "Lei non rischia la poltrona, anche le forze di centrodestra che l'hanno criticata voteranno per lei", ha spiegato La Russa, prima di concludere: "Incassi al finta solidarietà della sua maggioranza ma domani faccia il bel gesto, il primo della sua carriera di ministro, si dimetta".

La posizione della Lega

"Diamo fiducia a Draghi perché siamo leali nei suoi confronti e verso la maggioranza che lo sostiene - dice Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, annunciando il voto contrario alla mozione di sfiducia - sulla sua persona, ministro Speranza, c'è la nostra intenzione di volerla ascoltare ma dimostri che ascolta anche noi e nel tempo cominci a capire che bisogna cambiare".

Matteo Salvini tira le fila, parlando con i giornalisti: "Noi proporremo un Disegno di legge per istituire una commissione di inchiesta parlamentare sul piano pandemico e sul comportamento del Ministero della Salute e del ministro Speranza. Conto che gli amici di FdI ci diano una mano. Questo vale dieci volte di più di una mozione".

L'assenza (giustificata) di Sileri

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri non è in Aula al Senato perché questa mattina è nato suo figlio. Lo riferiscono fonti ministeriali, spiegando che l'assenza non è dovuta ad alcuna polemica. Prima dell'avvio della seduta in Senato la presidente di turno Paola Taverna rivolge al sottosegretario, a nome suo personale e dell'Assemblea, gli auguri "per la nascita del piccolo Michelangelo".

Gasparri: non ha la mia fiducia

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri non ha rispettato la decisione di Forza Italia di votare contro la mozione di sfiducia a Peranza. "Io non intendo partecipare", ha detto, spiegando che la sfiducia personale è uno strumento discutibile, io non partecipo al voto. Draghi è una certezza, ma anche Speranza: al contrario, di incapacità e inadeguatezza. Se Draghi ha la mia fiducia, Speranza non può averla".