Bruxelles, 2 luglio 2019 - Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per sbloccare lo stallo sulle nomine Ue, anche se le posizioni sembrano distanti. "Dobbiamo decidere tutti e non possiamo avviare una legislatura" con un presidente di Commissione "deciso da un blocco pre costituito", dice il premier Giuseppe Conte. "Se l'Italia non partecipa alle decisioni l'offesa non è al presidente del Consiglio, ma a milioni cittadini italiani che hanno votato", aggiunge arrivando a Bruxelles per il nuovo vertice europeo. Ieri la fumata nera, con l'Italia che ha votato con il blocco di Visegrad contro la nomina di Frans Timmermans a presidente della Commissione.

Conte: "Una donna alla Commissione Ue"

Uno stop che oggi il premier rivendica, parlando di risultato "ottenuto sulla base di intensa attività diplomatica". Conte spiega che "occorrevano almeno 8 per creare un blocco, ma è scorretto dire che abbiamo fatto asse con Visegrad. L'Italia ha fatto asse con altri 10 paesi", chiarisce sottolineando che con i paesi dell'Est "non c'è una strategia e un'alleanza". Il presidente del Consiglio non nasconde che all'apice degli organi di Bruxelles vedrebbe bene una donna. "Occorre qualcosa di nuovo", dice. La candidata più nota è l'attuale commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, liberale danese. Candidatura però temuta per le contrapposizioni bancarie dall'Italia che invece - stando alle dichiarazioni di odierne di premier bulgaro Boyko Borissov - punta su Kristalina Georgieva, ceo della Banca Mondiale, sostenuta anche dai Paesi di Visgrad. Il nome della bulgara perà non trova consenso unanime mentre salgono le quotazioni dell'attuale ministra della difesa tedesca Ursula von der Leyen. In lizza anche l'ex presidente lituana Dalia Grybauskaite.

Tra i nodi per sbloccare l'impasse delle nomine, c'è quello del commissario agli Affari Economici - poltrona che era di Pierre Moscovici -, con l'Italia che, parole del presidente del Consiglio, "rivendica un ruolo di peso".

CONTI PUBBLICI - Oltre alla partita delle nomine, l'Italia gioca quella della procedura d'infrazione. "Ieri abbiamo approvato il disegno di legge sull'assestamento di bilancio e possiamo inviare i nostri documenti ufficiali in Europa - dice Conte -, mettendo sul piatto oltre 7 miliardi di euro che ci consentono di dire che siamo in linea con le previsioni del famoso 2,04% di deficit/pil nel 2019", aggiunge.