Tokyo, 25 agosto 2021 - Nemmeno il tempo di cominciare le gare e le Paralimpiadi 2021 di Tokyo regalano subito grandi gioie all'Italia. La prima medaglia della spedizione per il nostro Paese l'ha conquistata Francesco Bettella, 32 anni, bronzo nei 100 dorso di nuoto categoria S1 (oro per Israele con Shalabi con il tempo 2'28"04, argento per l'ucraino Kol con 2'28"29). E poco dopo un altro bellissimo risultato: doppietta azzurra nei 100 farfalla donne: Carlotta Gilli vince nella categoria S13 e la compagna Alessia Berra conquista la medaglia d'argento nella S12. Ci pensano quindi le ragazze e i ragazzi della vasca a colorare di azzurro una giornata cominciata con il forfait di Bebe Vio nella gara di sciabola (qui vi raccontiamo tutti i dettagli). All'ora di pranzo il secondo oro per l'Italia, ancora una volta dal nuoto: Francesco Bocciardo trionfa nei 200 metri stile libero S5. Il ligure, classe 1994, tocca in 2'26"76 precedendo lo spagnolo Ponce Bertran (2'35″20) il brasiliano De Faria Dias (2'38″61). Nella gara femminile bronzo per Monica Baggioni in 2'55″70. E non è finita: sono ancora tanti gli appuntamenti da non perdere (qui il programma con le gare degli italiani).

Paralimpiadi: il programma giorno per giorno

Le prime parole delle azzurre

"Sono senza parole, sono sconvolta. Neanche nel migliore dei sogni avrei pensato una cosa del genere - ha detto Carlotta Gilli, neo campionessa paralimpica dei 100 farfalla S13 - È stata una gara troppo emozionante, non ho mai sentito una gara in questo modo: stamattina mi tremava tutto, ma abbiamo fatto un capolavoro". Questa vittoria, ha aggiunto ai microfoni di Raisport, "significa tantissimo, ancora non ci credo: l'ho sognata tante volte e me la immaginavo così. Volevo riprendermi il titolo che a Londra mi era sfuggito".

E poi i ringraziamenti a tutti coloro che l'hanno seguita. "Una medaglia che sono venuta praticamente solo a ritirare perché è stata vinta nei mesi passati con la mia famiglia, lo staff e il preparatore atletico dopo un anno sacrifici, ma oggi posso dire ne è valsa la pena. Questa medaglia è più vostra che mia", ha concluso Gilli.

Felicissima anche Alessia Berra, che ha completato la doppietta azzurra con l'argento: "Ho lavorato molto sul ritorno -ha spiegato- era la mia pecca e ho cercato di migliorarlo". E sulla medaglia conquistata: "siamo una famiglia, c'è sempre una squadra dietro all'atleta".

Bettella: "Bellissima soddisfazione..e abitudine"

Felicissimo anche Francesco Bettella, la prima medaglia azzurra: "E' una bellissima soddisfazione per me e per l'Italia, sta diventando una bella abitudine". Anche a Rio 2016 aveva infatti portato la prima medaglia della spedizione per l'Italia (due quelle complessivamente vinte: l'argento sui 50 e 100 dorso S1). "Ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto in questi giorni e anche prima della partenza - ha spiegato ai microfoni di Raisport -, per me significa tanto perché questi cinque anni sono stati molto sofferti e arrivare a questa medaglia è una grande soddisfazione che ripaga delle sofferenze".

Non nasconde, Bettella, di aver sperato in un risultato migliore: "E' un'emozione diversa rispetto a Rio. Quella fu la mia prima medaglia paralimpica con il pubblico, però anche qui, dopo questi 5 anni così difficili, è una grande soddisfazione. Non nascondo che sognavo un altro colore della medaglia, ma il bronzo va bene lo stesso. Nell'ultimo mese ho avuto dei problemi alla spalla, per cui sono contento così".

Al nuotatore patavino arrivano anche i complimenti del governatore del Veneto, Luca Zaia: "Bravo Francesco, e grazie da tutto il Veneto che ama le sfide impossibili e di solito, come te, le vince".

Paralimpiadi: dove vederle in tv