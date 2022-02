L'Italia non ha conquistato medaglie individuali nello sci alpino maschile. Pechino 2022 come PyeongChang 2018 dunque, perché anche lo slalom ha bruciato le carte azzurre, ed erano importanti. Vittoria per il francese Clement Noel, fenomenale nella seconda manche, davanti all'austriaco Strolz e al norvegese Foss Solevaag. Miglior azzurro Razzoli ottavo.

Noel un missile nella seconda, italiani senza velocità



Prima manche combattutissima, i primi tre sono racchiusi in 6 centesimi e sono Strolz, Foss Solevaag e Kristoffersen, il miglior azzurro è Sala ottavo a 46 centesimi, Razzoli è dodicesimo a 87 mentre Vinatzer ha commesso qualche errore di troppo ed è distante 1.47. Nella seconda Vinatzer va a tutta ma si chiama fuori a poche porte dal traguardo, Razzoli invece ci prova ma gli manca velocità e il guizzo per il podio che rimarrà distante poco meno di tre decimi, mentre Sala non attacca e sembra voler arrivare al traguardo, alla fine sarà undicesimo e unico atleta al mondo a chiudere tutti e sette gli slalom stagionali. Il podio riguarda altri, il primo è Noel che piazza il miglior tempo della seconda manche e recupera dalla sesta piazza vincendo l'oro in 1'44"09 davanti a Johannes Strolz, distanziato di 61 centesimi, e Sebastian Foss Solevaag, terzo a 70. Il francese ha scavato il solco nella parte centrale, quella con pista più segnata, trovando linee e velocità dove gli altri erano in difesa. Grande escluso Henrik Kristoffersen quarto a 79 centesimi davanti agli svizzeri Meillard e Yule, tra i delusi di giornata assieme a Pinturault solo sedicesimo. Chiudono la top ten Popov e Khoroshilov. L'Italia maschile resta senza medaglie individuali, le prossime carte saranno in combinata alpina femminile e nel team event.