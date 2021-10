Occhi puntati sul Medicane, "l'uragano del Mediterraneo" che sta tenendo con il fiato sospeso il Sud Italia. Le previsioni meteo di domani, venerdì 29 ottobre, confermano che il ciclone è ormai in procinto di scatenarsi sulla Sicilia e su parte della Calabria, provocando venti burrascosi, mareggiate e piogge torrenziali. Acquazzoni e nubifragi si spegneranno fortunatamente nella giornata di sabato, anche se questo non sarà garanzia di un weekend asciutto: l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica produrrà infatti a una scia di piogge che bagnerà una buona fetta del Paese.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it avverte che nelle prime ore di venerdì il ciclone tropicale mediterraneo (medicane, dall'inglese mediterranean hurricane) impatterà sulla Sicilia, generando rovesci e temporali violenti, accompagnati da raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari. Gli esperti segnalano uno stato di allerta massima per molte province dell'Isola, con il rischio alluvionale molto elevato a Ragusa, Siracusa e Catania. La traiettoria dell'uragano coinvolgerà inoltre la bassa Calabria, con piogge battenti e possibili nubifragi specie sui settori ionici.



Il resto dell'Italia potrà invece beneficiare della protezione dell'alta pressione. Su gran parte delle regioni cento settentrionali il tempo sarà dunque prevalentemente soleggiato, ad eccezione di qualche precipitazione residua sulla Sardegna e di una maggiore insistenza delle nubi sui comparti di Nord Ovest.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 29 ottobre

Esaurite gli ultimi fenomeni in Sicilia e Calabria,il ciclone abbandonerà l'Italia a partire dal pomeriggio. Tuttavia, un altroè pronto a creare ulteriore scompiglio nel corso del. I suoi effetti saranno particolarmente evidenti nella giornata di giorno di Halloween ), quando secondo il sito di 3BMeteo l'azione del fronte "porterà nubi e piogge al Nord Ovest e a tratti anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche". Migliorerà viceversa la situazione al Sud, seppure in presenza di nubi irregolari e debolitra pomeriggio e sera.Cielo più nuvoloso su Piemonte e Liguria, per il resto prevalenza di sole. Temperature massime: 17° a Genova, 14° a Torino, 16° a Milano.Generali condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Temperature massime: 20° a Bolzano, 17° a Bologna e Venezia.Tempo ancora un po' instabile con ultime piogge a bagnare la Sardegna nord-orientale. Altrove cielo sereno o non troppo nuvoloso. Temperature massime: 22° a Cagliari, 20° a Firenze e Roma.Forte maltempo con temporali, raffiche di vento e rischio nubifragi su Sicilia orientale e Calabria ionica. Alternanza di nubi e schiarite sulle restanti regioni. Temperature massime: 21° a Napoli, 20° Bari, 10° a Palermo.