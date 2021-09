Tutto confermato, purtroppo. Le previsioni meteo di domani, venerdì 17 settembre, non lasciano scampo e annunciano una giornata piovosa su buona parte dell'Italia, a causa di un fronte depressionario già attivo in queste ore. Ma non è finita: nel weekend è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione che porterà con sè un'altra scia di acquazzoni, soprattutto nelle regioni settentrionali.



Il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il nostro Paese pagherà "lo strascico del passaggio di un primo vortice ciclonico, ricolmo di aria instabile e in progressivo movimento verso levante". Ne conseguiranno diverse piogge e temporali a carico soprattutto di Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, nonché in minima parte anche della Campania. Sulle restanti regioni il tempo si manterrà invece più asciutto e soleggiato, al netto di un cielo più nuvoloso sul basso Adriatico.



Nel fine settimana si verificherà una sorta di "staffetta tra fasi perturbate", per via dell'avanzata dell'ennesimo impulso atlantico, che sostituirà il precedente. Lo conferma anche 3BMeteo, che per sabato 18 settembre parla di una giornata instabile già dal mattino su "centro-ovest Alpi e Levante Ligure", e caratterizzata da successivi peggioramenti su "Nordovest, Lombardia, centro-ovest Emilia, con piogge e temporali in sconfinamento in serata su parte del Veneto". Domenica 19 settembre, proseguono gli esperti, nuovi rovesci insisteranno su "est Piemonte, Levante Ligure, ovest Emilia, Lombardia e in giornata anche sul Triveneto", in presenza anche di grandinate e fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tuttavia, proprio in chiusura di weekend il maltempo tenderà a diradarsi, regalando rasserenamenti a partire dai comparti occidentali. Al contrario la situazione si manterrà complessivamente tranquilla al Centro Sud, fatta eccezione per per la Toscana.

Le previsioni nel dettaglio di venerdì 17 settembre

Nord Ovest

Piogge e temporali al mattino su Lombardia e Liguria di Levante, in successivo esaurimento. Mediamente soleggiato dal pomeriggio. Temperature massime: 24° a Genova, 26° a Torino e Milano.



Nord Est

Maltempo diffuso su tutto il Nord Est, con temporali più frequenti su Triveneto e Romagna. Maggiori aperture nel pomeriggio, salvo rovesci residui sulle Alpi. Temperature massime: 29° a Bolzano, 27° a Bologna, 24° a Venezia.



Centro e Sardegna

Tempo instabile con temporali al mattino su Toscana e Lazio (qui schiarite nel pomeriggio). Nella seconda metà di giornata peggiora anche su Umbria e Marche. Temperature massime: 30° a Cagliari, 22° a Firenze, 28° a Roma.



Sud e Isole

Cielo irregolarmente nuvoloso sulla Puglia e qualche sporadico temporale in Campania. Per il resto generali condizioni di bel tempo e clima estivo. Temperature massime: 28° a Napoli, 33° Bari, 32° a Palermo.