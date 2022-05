Previsioni meteo: tanta pioggia fino a lunedì. Poi estate improvvisa

Roma, 6 maggio 2022 - Si è aperta un fase di brutto tempo che durerà diversi giorni. Weekend con piogge ricche di polveri sahariane in arrivo dall'Algeria, annunciano le previsioni meteo di Ilmeteo.it. I fenomeni temporaleschi potrebbero essere associati localmente anche a piccole grandinate. I fenomeni di "grandine grossa" sono più frequenti in estate - dicono gli esperti - ma proprio di alte temperature si parla visto che, dopo un weekend perturbato, "avremo infatti la rimonta veloce di un anticiclone che addirittura prenderà energia dalla Mauritania", segnala Ilmeteo.it: "Si gonfierà fino a raggiungere gran parte dell'Europa sud-occidentale, portando i primi 30/31 gradi afosi al Nord e poi anche al Centro-Sud italiano".

Le prossime ore vedranno i fenomeni più intensi tra Emilia-Romagna e Basso Piemonte così come in Sardegna, ma in questa situazione di precipitazioni sparse si può segnalare la possibilità di acquazzoni su gran parte del Paese. Nel weekend invece, con l'approfondimento del vortice algerino verso la Sicilia, il meteo sarà governato da una fase di maltempo soprattutto al Sud; con il richiamo della bassa pressione avremo poi correnti instabili settentrionali più fresche e temporalesche verso il Centro Nord con tempo molto variabile. Sia il sabato 7 maggio, sia domenica 8 (Festa della Mamma), dunque, con il sole e l'ombrello al Centro-Nord, mentre al Sud quasi solo ombrelli aperti.

Il contesto termico rimarrà invece in attesa della svolta improvvisa, con un aumento anche di 10-12 gradi da martedì in poi e torneremo nelle medie del periodo dopo una primavera che fino ad oggi è stata decisamente freddina. Mercoledì 11 maggio si potrebbero toccare i 27 gradi in molte zone del Settentrione. Ilmeteo.it dice che il caldo si estenderà anche al Sud e al Nord "le colonnine di mercurio potranno anche toccare punte intorno ai 30 gradi in città come Milano, Bologna, Bolzano e Padova".

