Previsioni meteo, vortice sull'Italia. Almeno 4 giorni di pioggia. Le zone nel mirino

Le previsioni meteo di domani, venerdì 6 maggio, descrivono uno scenario particolarmente grigio e piovoso, per via di un vortice ciclonico che provocherà tempo molto instabile in quasi tutta Italia. Al netto di alcuni spazi soleggiati, che si faranno largo con maggiore decisione nella giornata di domenica, gli acquazzoni promettono di proseguire anche nel corso del weekend



Il team de iLMeteo.it scrive che da qui alle prossime ore il quadro atmosferico andrà progressivamente peggiorando, a causa di un ciclone in movimento dal Maghreb, che trarrà ulteriore linfa vitale dai flussi di aria fresca provenienti dall'Europa settentrionale. Dopo un iniziale antipasto di piogge che nella giornata odierna riguarderà principalmente il Centro Nord, venerdì gli esperti segnalano che il maltempo si estenderà su gran parte del Paese. Le precipitazioni bagneranno in modo diffuso le regioni centro-settentrionali, con la possibilità di forti temporali e locali grandinate, solo a tratti interrotte da schiarite di breve durata. Come anticipato, anche al Sud il cielo risulterà spesso coperto, ma i fenomeni piovosi saranno meno intensi e avranno una distribuzione più irregolare almeno fino a sera. In generale la perturbazione porterà con sé un leggero calo termico, senza tuttavia eccessivi scossoni all'ormai consolidato tepore primaverile.



Secondo il sito di 3BMeteo, il vortice afro-mediterraneo ci condurrà verso un fine settimana altrettanto turbolento. Sabato 7 maggio il tempo sarà instabile al Nord soprattutto su Alpi, Prealpi e zone adiacenti; al Centro tra Appennino, Adriatico e basso Lazio; al Sud sostanzialmente ovunque, anche con rovesci forti in Sicilia, Calabria e sull'area ionica. Domenica 8 maggio, Festa della mamma, si attendono ancora nubi e piogge sparse, ma con maggiori aperture dal mattino specie sui settori centrali.

La mappa di 3bmeteo

Il tempo nel dettaglio di venerdì 6 maggio

Nord Ovest

Avvio subito piovoso, con locali temporali e rovesci più forti lungo il Po lombardo. Piogge in attenuazione nel pomeriggio. Temperature massime: 16° a Genova, 15° a Torino, 17° a Milano.



Nord Est

Maltempo diffuso, con piogge particolarmente insistenti in Emilia. Fenomeni più deboli sui rilievi alpini settentrionali e sul basso Friuli. Temperature massime: 19° a Bolzano, 16° a Bologna, 17° a Venezia.



Centro e Sardegna

Instabile con precipitazioni anche a carattere temporalesco su tutte le regioni. Maggiori chance di timide schiarite tra Lazio e Umbria. Temperature massime: 18° a Cagliari e Firenze, 21° a Roma.



Sud e Isole

Al mattino più sereno su Calabria e Sicilia, nubi sparse con alternanza di sole e piogge sparse altrove. In serata peggiora con temporali sulla Sicilia. Temperature massime: 24° a Napoli, 19° a Bari, 21° a Palermo.