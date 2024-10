Anticipazioni Amici 3 novembre: ospiti, sfide e la sanzione a TriGno

Cosa è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 3 novembre dalle 13.57 alle 16 su Canale 5? La puntata è stata registrata giovedì 31 ottobre e quindi le prime anticipazioni, anche grazie a Superguida Tv, danno conto di quello che il pubblico vedrà durante la sesta puntata del talent show.

Gli allievi di ballo

Gli allievi di canto

Ospiti della sesta puntata del pomeridiano domenicale di Amici sono due ex proprio dell’ultima edizione del talent show: Holden e Mew. I due cantautori hanno portato sul palco il nuovo singolo realizzato insieme ‘Grandine’. Ghali ha poi cantanto ‘Niente panico’. Giudici della gara di canto Michelangelo e Noemi, per il ballo invece Oriella Dorella. A giudicare le sfide sono stati Garrison per quella di ballo e Paolo Giordano per quella di canto.

In sfida dopo aver concluso all’ultimo posto in classifica la puntata di domenica scorsa sono stati il cantautore Luk3 e la ballerina Teodora. Entrambi sono usciti salvi dalle prove e quindi hanno ancora le maglie da titolari della scuola.

A finire in sfida sono la ballerina Sienna, che non è nuova a questa tenzone, e il cantautore Ilan. Entrambi si sono piazzati all’ultimo posto nella classifica della gara rispettivamente di ballo e di canto durante la puntata.

Che l’atteggiamento di TriGNO si stia dimostrando da tempo un po’ troppo ridanciano all’interno della scuola è un dato di fatto che hanno sottolineato in molti. Un suo gesto, però, ha scatenato un provvedimento pesante da parte della produzione di Amici: l’allievo di canto ha inviato un video ai suoi amici fuori dalla scuola, violando così il regolamento. Durante la sesta puntata del pomeridiano è arrivata la sanzione: cartellino giallo per TriGNO. Il cantante è stato inoltre invitato a uscire dallo studio e quindi non ha avuto la possibilità di esibirsi. Il che significa che per lui il rischio di espulsione dalla scuola, in caso di nuove violazioni delle regole del talent show, è concreto.