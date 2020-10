Milano, 1 ottobre 2020 - Chiara Ferragni è incinta. La influencer e blogger aspetta il secondo figlio. Il piccolo Leone (in famiglia lo chiamano Leo), primogenito di Chiara e del marito Fedez nato nel 2018, avrà quindi un fratellino o una sorellina. Ne ha dato notizia la stessa Chiara Ferragni con un post sul suo profilo Instagram con una foto del piccolo Leo che mostra una foto dell'ecografia del nascituro: "La nostra famiglia diventa più grande. Leo sta per diventare un fratello maggiore". Questa la traduzione del post scritto in inglese. Sotto c'è anche una risposta scherzosa di Fedez: "Ma io non sapevo nulla...".

Ancora non si conosce il sesso del nascituro: ci sarà sicuramente un annuncio sui social. Per ora si può andare per tentativi. Sia Chiara, 33 anni, che Fedez, 30 anni, hanno postato un cuore rosa: sarà dunque una bambina?

Già nei giorni scorsi il mondo dei social era attraversato da rumors sulla possibile seconda gravidanza della Ferragni. E altri segnali andavano inquesta direzione: Chiara infatti ha rinunciato per la prima volta a partecipare alle sfilate di Milano Moda e negli ultimi tempi sfoggiava un look con capi morbidi che nascondevano il ventre.

La vita dei Ferragnez è scandita di social. Chiara e Fedez hanno schiere di followers (il post con l'annuncio della seconda gravidanza solo nei primi 45 minuti ha ottenutto oltre 700mila like) e sui loro profili sono gettonatissimi i video, dolcissimi, del piccolo biondissimo Leo, ripreso nelle scene tipiche della vita familiare di un bambino.