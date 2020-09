La cornice dell'autunno è perfetta per andare alla scoperta (o riscoperta) dei borghi italiani. Sono sempre luoghi pieni di fascino, ma i colori infuocati del foliage e la luce soffusa di ottobre li avvolgono in un'atmosfera ancora più suggestiva. E in particolare quelli che godono di una posizione panoramica, che permette allo sguardo di abbracciare le colline, i boschi e le vigne intorno. Ecco allora – dall'Alto Adige alla Basilicata, dal Piemonte alla Toscana – 10 paesi fra i più belli della penisola, noti e meno noti, che vi aspettano per una gita autunnale.





Leggi anche:

- Cinque mete per vedere il foliage in Italia

- Le 10 strade più colorate del mondo

- Coronavirus, quanto costa oggi un weekend nelle città d'arte in Europa

© Riproduzione riservata