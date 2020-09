Roma, 22 settembre 2020 - Il foliage è quel fenomeno per il quale, a inizio autunno, le foglie degli alberi si colorano di giallo e rosso e regalano al panorama delle tonalità mozzafiato. Scopriamo 5 posti in Italia in cui è possibile immergersi nell’immensità dei toni della natura all’inizio della stagione autunnale.



I colli piacentini

Verdi e rilassanti in primavera, i colli piacentini in autunno si trasformano in una immensa distesa di colori intensi e suggestivi. Alberi e arbusti si alternano creando giochi di tonalità da ammirare e nei quali perdersi, per regalarsi una giornata di assoluto relax, anche in compagnia dei più piccoli. Le dolci pendenze, infatti, sono ideali per chi vuole fare un’escursione con tutta la famiglia, a piedi o in bici e ammirare la natura.



I monti Sibillini

A metà tra Umbria e Marche, i monti Sibillini regalano agli appassionati di foliage intere distese colorate di alberi (soprattutto castagni, faggi e aceri bianchi) e foglie dalle tonalità prettamente autunnali. Tra sentieri naturalistici di diversa difficoltà, si incontrano una fauna ricca e variegata, ruscelli, piccole cascate; e – per i più esperti - un magnifico percorso di 120 km che si sviluppa sulle alture, percorribile a piedi suddiviso in tappe, a cavallo e in mountain bike.



Le Langhe in Piemonte

Le langhe piemontesi, ricche di vigne, sono una delle mete migliori per ammirare il foliage autunnale. L’area collinare compresa tra le province di Cuneo e Asti è ideale anche per chi vuole approfittare dell’escursione paesaggistica per gustarsi le eccellenze enogastronomiche del territorio, gustando il tartufo e bevendo il Barolo, prodotti tipici della zona. L'occasione, quindi, per fare un giro - di un giorno o di un weekend - nelle numerose cantine che si trovano in zona e ammirare la cornice incantata dei boschi piemontesi in autunno.



La Val Ferret

Situata poco sopra Courmayeur, all’ombra del Monte Bianco, la Val Ferret è uno dei luoghi in Italia in cui alberi e foglie regalano uno spettacolo di colori e toni fuori dal comune. Meta molto amata da chi ama lo sci di fondo, in autunno (soprattutto verso la fine di ottobre) questa valle, ricca di sentieri escursionistici nei boschi, è ideale da percorrere per chi è alla ricerca di una giornata o di un fine settimana immersi nella natura e in assoluto relax.



La Sila

Alberi secolari, i famosi Giganti, una varietà infinita di flora e colori che, specialmente in autunno, diventano irresistibili. La Sila è una delle mete migliori del sud Italia per dedicarsi al foliage e consente agli escursionisti una vacanza in assoluto relax e decisamente low cost. Oltre all’aspetto paesaggistico e naturale, le baite e i ristoranti della zona offrono ai visitatori (a prezzi molto competitivi) prodotti locali tipici come funghi, capocollo, caciocavallo, patate (le silane sono tra le migliori), carni ovine e suine, peperoncino e deliziose confetture.

