Roma, 28 novembre 2021 - La variante Omicron del Covid spaventa e si diffonde a macchia d'olio anche in Europa. Le ultime notizie parlano di 13 casi già accertati nei Paesi Bassi, trei in Germania e due in Danimarca. E mentre vengono individuati contagiati dalla Omicron in tutto il mondo (Italia compresa), due casi vengono diagnosticati in Australia su due persone arrivate a Sydney dal Sudafrica.

Intanto c'è chi prova a blindarsi. E' il caso di Israele, che da stasera chiude le frontiere a tutti gli stranieri. "L'entrata è vietata con l'eccezione dei casi approvati da una commissione speciale", si legge in una nota dell'ufficio del primo ministro.

Una scelta già messa in atto da tempo dalla Cina. Secondo un modello di calcolo elaborato da matematici della Peking University per il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ccdcp), se il Paese di Xi Kinping non avesse in vigore stringenti misure restrittive sulla circolazione e i viaggi, avrebbe fino a una media di 630.000 nuovi contagi da Covid-19 ogni giorno senza vaccinazioni più efficaci e cure specifiche. Gli studiosi cinesi - scrivono i media internazionali che riportano la notizia - si sono basati sulle cifre relative alla diffusione del coronavirus nel mese di agosto in Paesi come Stati Uniti, regno Unito, Spagna, Francia e Israele, ipotizzando l'adozione delle stesse contromisure adottate da quei Paesi in Cina.

Dal Sudafrica la presidente della South African Medical Association (Sama), Angelique Coetzee, fa sapere che le persone che nel Paese hanno contratto il ceppo Omicron hanno manifestato sintomi "insoliti ma lievi". "I pazienti si lamentano principalmente di un corpo dolorante e stanchezza, estrema stanchezza, e lo vediamo nelle giovani generazioni, non nelle persone anziane", ha detto in un'intervista alla Bbc. A suo avviso è "prematuro" prevedere una crisi sanitaria legata alla diffusione di questa variante del Coronavirus, ma aha anche ricordato che solo il 24% della popolazione del Paese è completamente vaccinato.