Caldo estremo, ondata di incendi in Europa: in fumo 350mila ettari di boschi

Malaga, 17 luglio 2022 - Brucia il Mediterraneo. I Paesi dell'Europa del Sud, Italia inclusa, sono colpiti in questi giorni dagli incendi boschivi. Elevate temperature e alta pressione sono le condizioni che consentono il propagarsi delle fiamme, alimentate dal vento. La cifra degli ettari di foreste andate in fumo in questo periodo è da record. 346.000, una superfice più vasta della Valle d'Aosta, il triplo, calcolando gli incendi dello stesso periodo dell'anno, rispetto alla media degli ultimi 16 anni.

Francia

Nel Sud Ovest della Francia, che sta attraversando un'ondata di caldo estremo, sono state evacuate più di 14mila persone. Le autorità della Gironda, popolare regione turistica francese, hanno fatto allontanare persino le guardie dai campeggi nelle aree di Teste de Buch e Landiras, dopo che i turisti erano già stati sfollati: qui le fiamme hanno divorato più di 10.500 ettari di foresta. Nella bassa valle del Rodano, un altro incendio scoppiato giovedì nel massiccio della Montagnette, a sud della città di Avignone, ha bruciato 1.500 ettari. La bolla africana si estenderà anche nel Nord del Paese. Meteo France ha dichiarato l'allerta arancione in 38 dei 101 dipartimenti del Paese a causa delle ondate di caldo, nel Sud e sulla costa atlantica. In allerta gialla praticamente tutti gli altri dipartimenti tranne quattro.

Spagna

Nel sud della Spagna, più di 3.200 persone sono fuggite dagli incendi sulle colline di Mijas. Non lontano c'è Malaga, nota località turistica. A fuoco anche le province di Castilla y León e Galizia. Le fiamme minacciano il Parco Nazionale Monfrague, in Estremadura e gi incendi hanno costretto all'evacuazione di un paio di paesi della provincia occidentale di Caceres, con più di quattrocento sfollati. Chiuse al traffico strade come l'autostrada A-5, importante via di comunicazione con il centro del Paese. In Spagna si registrano punte di 45-46 gradi, mentre lo zero termico, l'altitudine al di sopra della quale la temperatura cala sotto lo zero, potrebbe salire fino a 4.800 metri.

Dal Marocco fino al Regno Unito.

I roghi minacciano anche Grecia e Croazia. In Portogallo al momento gli incendi sono contenuti ma oltre 200 persone sono morte a causa del caldo nell'ultima settimana. In tutto il Mediterraneo - dal Marocco a ovest a Creta a est - sono stati schierati migliaia di vigili del fuoco e molti aerei antincendio. Il gran caldo arriva oggi anche nel Regno Unito e durerà fino a martedì: in Inghilterra, dove sono previste temperature fino a 40 gradi, è allerta rossa.

Italia

In Italia gli occhi sono puntati sulla Sardegna, dove sono divampati 24 incendi in poche ore, rendendo necessario il ricorso a squadre di pompieri, elicotteri e un Canadair decollato da Olbia. Fiamme anche nel lecchese, con un rogo che si è sviluppato a Valgreghentino, per non parlare di Roma, dove diversi incendi - il più grosso quello a Centocelle, si sono susseguiti nell'ultima settimana. Anche nel Belpaese le temperature già torride sono in aumento. I più ottimisti pensano che l'ondata di calore si attenuerà entro la fine della settimana prossima, ma il timore dei servizi meteo è che l'onda dell'anticiclone si possa protrarre fino a fine luglio.