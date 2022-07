Meteo infernale da giovedì, quando potrebbe finire il caldo record

Articolo : Caldo estremo, ondata di incendi in Europa: in fumo 350mila ettari di boschi

Roma, 17 luglio 2022 - Nessuna tregua alla canicola estiva. Secondo le ultime previsioni meteo il caldo intenso degli ultimi giorni subirà un'ulteriore accelerata a partire da mercoledì. I modelli matematici concordano nel delineare un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano. Lo spiega 3BMeteo: "Una massa d'aria rovente di matrice sub sahariana sta risalendo gradualmente dal comparto iberico verso il Golfo di Biscaglia e la Francia": è la causa delle elevate temperature che si stanno registrando in queste ore nel Sud Ovest dell'Europa, dove gli incendi costringono a evacuazioni di massa. Fino a martedì l'Italia resterà ai margini della bolla, ma le cose cambieranno a partire da mercoledì 20 luglio appunto e molto più spiccatamente da giovedì 21 luglio, quando una nuova ondata di calore non risparmierà lo Stivale.

Tradotto: che temperature ci saranno? Con il caldo in intensificazione, nella seconda parte della settimana la colonnina di mercurio potrà anche superare i 40°C nell'entroterra e nelle città del Nord, del Centro e in parte del Sud. Bollino rosso da giovedì per Milano, Pavia, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Padova, Verona, per quanto riguarda il Nord. Al Centro allerta massima a Firenze, Perugia, Terni, Roma, Viterbo, Ancona, Pescara. Al Sud per Napoli, Trapani, Palermo, Messina, Cosenza, Foggia, Lecce. "Favorite per questo clima rovente saranno le pianure del Nord - precisa iLMeteo.it - i settori tirrenici di Toscana e Lazio e le due Isole maggiori, nonché la Puglia.

Il tema de iLMeteo.it ha ribattezzato questo anticiclone con temperature eccezionali Apocalisse 4.800. Perché questo nome? "Si chiama così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4.800 metri, sulla cima dell’Europa, sulla cima del Monte Bianco". Un quota mai così alta. "Tutte le Alpi sono a rischio fusione della neve e dei ghiacciai": un processo già in essere, come indicano i torrenti di montagna in piena, e come tristemente ha mostrato la tragedia della Marmolada. Ai 4.554 metri della Capanna Margherita, rifugio sulle cime del Monte Rosa, il termometro ha toccato oggi i 4,9 gradi, otto decimi in più rispetto al massimo registrato tre giorni fa. Ieri si era fermato a 3.1. Non si tratta del record: l'11 settembre 2018, sul Monte Rosa erano stati raggiunti 8.5 gradi. Ma ci siamo vicini. E nei prossimi giorni il triste primato potrebbe essere siglato.

La domanda che tutti si pongono è quanto durerà l'ondata di calore? Sempre secondo 3bMeteo "la fase acuta farà registrare i suoi massimi tra il 25 e il 26 luglio, abbraccerà dunque anche tutto il weekend e l'inizio della nuova settimana", poi un area di bassa pressione di origine atlantica proverà a insidiare lo scudo africano. Ma l'evoluzione è ancora impossibile da valutare. Il dato più preoccupante è l'assenza di precipitazioni (non se ne prevede almeno fino a fine mese), che va ad aggravare una situazione di siccità già drammatica.