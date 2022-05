Draghi da Biden: diretta dalle 20 del vertice bilaterale alla Casa Bianca

Washington (Stati Uniti), 10 maggio 2022 - Tutto pronto a Washington per l'incontro bilaterale fra il premier Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden. Il presidente del Consiglio è da poco atterrato all'aeroporto della capitale americana per la sua missione negli States. Alle ore 20 italiane è previsto l'inizio del faccia a faccia con Biden nello studio ovale della Casa Bianca.

Biden, il messaggio su Twitter

"Questo pomeriggio ospiterò un incontro bilaterale con il premier Mario Draghi alla Casa Bianca. Non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la forte partnership tra le nostre due nazioni e di discutere il nostro continuo sostegno all'Ucraina", con queste parole il presidente Biden su Twitter ha parlato dell'imminente incontro con il premier Draghi.

Guerra in Ucraina e sicurezza energetica sono due tra i principali temi sul tavolo dell'incontro di oggi fra Draghi e Biden. Sull'Ucraina sarà riaffermata la collaborazione a livello di Nato e G7 e il presidente del Consiglio ribadirà il sostegno dell'Italia a Kiev e alle sanzioni alla Russia, parallelamente alla necessità di "fare ogni sforzo per aiutare a raggiungere quanto prima il cessate il fuoco e per dare il nuovo slancio ai negoziati di pace".

Per quanto riguarda la sicurezza energetica, per l'Italia il contributo che gli Stati Uniti riusciranno a fornire è ritenuto "fondamentale" nel medio-lungo periodo nella politica di diversificazione energetica. Ad oggi gli Usa forniscono già all'Italia circa il 10% delle sue importazioni di Gas naturale liquefatto (Gnl), un volume che il governo intende aumentare. Washington, dopo l'incontro di marzo tra Biden e von der Leyen, ha già garantito all'Unione europea l'arrivo di 15 miliardi di metri cubi in più di Gnl nel corso dell'anno e ulteriori 50 miliardi di metri cubi nei prossimi anni fino al 2030. Proprio per assorbire questo flusso, il governo italiano sta andando avanti sul piano per i rigassificatori. I nuovi rigassificatori saranno due: uno ad inizio 2023 e l'altro probabilmente alla fine del prossimo anno.

Altro tema al centro della strategia energetica è riuscire a calmierare i prezzi del petrolio, sul quale Biden è già intervenuto con il cosiddetto "Putin Price Hike", annunciando un rilascio fino a 240 milioni di barili dalle riserve strategiche. In questo contesto, Draghi e Biden parleranno anche della lotta al cambiamento climatico e del rischio di una crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina. Tema cruciale quest'ultimo, da inserire nell'agenda politica internazionale e sarà uno dei dossier principali al prossimo Vertice G7. Il focus è sulla situazione dei Paesi mediterranei, pesantemente colpiti dal forte aumento dei prezzi e dalla possibile penuria di beni di prima necessità.